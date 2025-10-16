En febrero se firma nuevo Acuerdo Global México-Unión Europea

El próximo año, en febrero, se realizará en Ciudad de México, la firma del modernizado Acuerdo Global México-Unión Europea (UE) y también se dará a conocer un portafolio de inversiones acordes al Plan México por parte de algunos países del continente Europeo. Se espera que, tras la renovación del tratado comercial las exportaciones mexicanas se incrementen entre 10 y 15 por ciento a tasa anual, en los próximos cuatro años.

“Trabajamos en la preparación de una cumbre México-Unión Europea a celebrarse en Ciudad de México en febrero de 2026. Y es en ese marco que se se producirán dos entregables. El primero, la firma, por supuesto, del Acuerdo modernizado y el segundo, el anuncio de un portafolio de inversiones en proyectos del Plan México por parte de la Unión Europea” indicó Rogelio Granguillhome, embajador de México ante el Reino de Bélgica y representante permanente de México ante la UE.

Durante su participación en el VI Foro México-Unión Europea, mencionó que en 2024, la UE fue el segundo mercado de exportación para México y se registró un comercio de alrededor de 82 mil millones de euros, y con este acuerdo se abre la posibilidad de diversificar “la canasta exportadora” del país en sectores como el agroalimentario, manufacturero, y de servicios, pero hizo énfasis en que hay potencial en el agro, pues se espera que 86 por ciento de los productos serán libres de arancel al entrar en vigor el acuerdo, mientras que el otro 10 por ciento se quitará la tarifa gradualmente en los próximos años; y destacó que las exportaciones agroalimentarias podrían crecer “a una tasa anual compuesta cercana al 19 por ciento”.

🗣️ "El Acuerdo Global Modernizado 🇪🇺🇲🇽 brinda a las empresas seguridad jurídica, reglas claras y previsibilidad para aprovechar nuevas oportunidades de comercio e inversión. Ahora necesitamos que las empresas de ambos lados saquen el mayor provecho al Acuerdo." – @VikiLovenberg pic.twitter.com/lJPwiAQIMF — Unión Europea en México 🇪🇺🇲🇽 (@UEenMexico) October 16, 2025

“Las manufacturas avanzadas, autopartes, dispositivos médicos, industria farmacéutica, componentes electrónicos también se beneficiarán de reglas origen y trámites aduaneros simplificados en un contexto de relocalización industrial y búsqueda europea de cadenas de suministro más resilientes. México puede posicionarse como un socio confiable, competitivo y geográficamente estratégico”, puntualizó Granguillhome.

Por su parte, Ismael Ortiz Fernández, titular de la Unidad de Inteligencia Económica de la Secretaría de Economía (SE), sostuvo que la UE ya es un jugador importante en la economía nacional, pues sólo en 2024, las inversiones que ha destinado ascienden a 170 mil millones de dólares, “en donde España se ubica como el principal país; Alemania, el segundo y Bélgica, el tercero”.

El funcionario federal destacó que, México necesita inversiones en sectores estratégicos: manufactura, energías renovables y transición energética; así como en tecnologías de la información y “requiere del apoyo de la Unión Europea para incursionar de una mejor manera, no sólo en los mercados globales, pero sí en el mercado internacional y en el mercado de Norteamérica”.

Y abundó en que el acuerdo facilitará el comercio, pero también incrementará la “inversión estratégica” en sectores donde Europa tiene capacidad y que hoy se concatenan con los incentivos fiscales que otorga el Plan México.

"El Plan México, la Agenda de Inversiones #GlobalGateway y el Acuerdo Global Modernizado 🇪🇺🇲🇽 ofrecen una oportunidad histórica para impulsar innovación, transición energética, economía circular y desarrollo regional con justicia social." – Félix Fernández-Shaw, @EU_Partnerships pic.twitter.com/k1Wbye8BAd — Unión Europea en México 🇪🇺🇲🇽 (@UEenMexico) October 16, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT