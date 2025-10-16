Hay confianza en México, pero falta certeza jurídica: Cámara Española de Comercio

España y Alemania destacan que no habrá salida de capitales y que el país mantiene condiciones para reinversión

El presidente de la Cámara Española de Comercio en México, Antonio Basagoiti, sostuvo que las empresas confían en México para seguir invirtiendo, pero piden mayor claridad en tema regulatorios y certeza jurídica, y eso potenciará las inversiones en el país.

“Las empresas lo que pedimos para seguir apostando a México, que lo vamos a hacer, pero aún más; sería claridad especialmente en algunos sectores y regulaciones, ámbito energético, temas de posibles conflictos en los tribunales, asuntos relacionados con la seguridad jurídica, eso lo que haría es detonar aún más la inversión, creo que, estamos en un momento y aprovechando este foro, debemos dar un salto de ser un gran inversor en México”, indicó durante su participación en el VI Foro México-Unión Europea.

🇪🇺🤝🇲🇽 El Comisario @JozefSikela, la Subsecretaria @mtmercado2002, el Embajador @FAndreUE y @RJaureguiA inauguraron hoy el VI Foro México–Unión Europea, un espacio para dialogar sobre cómo reforzar nuestra asociación económica y política desde la inclusión y la sostenibilidad.

Sostuvo que, la relación México-Unión Europea debe verse como un complemento para reforzar la competitividad de México y también de las empresas españolas, pero tampoco se puede pensar que sustituirá la relación comercial México -Estados Unidos.

Y que se logre un mayor comercio, que haya oportunidades para las empresas mexicanas y “una cadena de valor” más profunda.

España es el segundo inversor en México, a pesar de que su economía es 15 veces menor que la de Estados Unidos, pero hay inversiones previstas para los próximos años que “demuestran la confianza en el país”, como los 5 mil millones de dólares de BBVA; 4 mil millones de Cox Energy y los 2 mil millones de Banco Santander, “lo que hacen es que sí creemos en el país y en esa relación, dentro de esa complementariedad, lo que querríamos es apostar más por el Plan México”, apuntó.

El representante empresarial dijo que para ellos el Plan México es una “buena iniciativa” que dará mejores y más oportunidades a los distintos sectores y que en alineación con el Acuerdo Global México-Unión Europea, una vez que entre en vigor, las empresas europeas y españolas invertirán más.

Por su parte, Johannes Hauser, director general de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, destacó que la inseguridad que se vive en el país, así como, los cambios constitucionales al Poder Judicial no son motivo para que haya una desinversión por parte de las empresas alemanas en el país.

“La inseguridad sigue siendo un factor de costo más que nada, por costos de prevención. pero no es y no ha sido hasta ahora un motivo para, digamos, haya una desinversión alemana. Ni ninguna empresa alemana ha dejado México por temas de inseguridad", indicó.

Asimismo, señaló que “los impactos de la reforma judicial, eso va a ser algo que se va a mostrar a mediano plazo, no creo que vaya a parar la invasión alemana aquí por temas de la reforma judicial”.

Sostuvo que, si no hubiera confianza en México, “no habría reinversión”.

Johannes Hauser refirió que sí hay interés en “apoyar a México” con el desarrollo de proyectos ferroviarios, pero que la gran “incógnita” es cómo serán financiados esos proyectos,

“Hay interés en el tema del diseño de los proyectos y obviamente también hay interés en la provisión de la tecnología correspondiente. Pero claro, los proyectos se tienen que concretar, aterrizar y ver en qué forma se van a financiar. Eso sí, es obviamente la gran incógnita”, acotó.

