Vector le dice adiós a su área de análisis

Vector Análisis cerró sus puertas oficialmente, de acuerdo con información de la propia casa de bolsa. Esta situación se dio después de que la institución fuera acusada de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y se presenta luego de que CIBanco, otro implicado, fuera liquidado y revocado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Cerró Vector Análisis, lamentablemente”, dijo gente de comunicación y prensa de la institución a La Razón.

Vector Análisis era el área encargada de brindar estudio y observación de la casa de bolsa en la que ofrecía información acerca de eventos relevantes de la economía nacional, global y del comportamiento de los mercados bursátiles.

3 Instituciones fueron señaladas por el Tesoro de EU

La empresa enviaba diariamente informes para que sus clientes, así como la prensa, conocieran los análisis de sus economistas, por ejemplo, del tipo de cambio o decisiones del Gobierno estadounidense, para que sus usuarios pudieran tomar decisiones en sus inversiones.

Vector, que es propiedad del exconsejero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, recientemente anunció que transferiría sus activos y cuentas de clientes a casa de bolsa Finamex; sin embargo, aseguró que este movimiento respondía a un traspaso y no a una venta.

El cierre de esta área de Vector también se dio cuatro días antes que las órdenes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense dieran inicio. Estas sanciones dictan que los dos mencionados, junto a Intercam Banco, no podrán transaccionar más con empresas del país vecino.

Recientemente, Vector señaló que estaba en la “mejor disposición” de cooperar con las autoridades estadounidenses en la investigación y que sus “libros estaban abiertos”.

Al mismo tiempo, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Édgar Amador, coincidieron que no había pruebas suficientes que comprobaran los señalamientos.

Vector aún continúa intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aunque Amador Zamora señaló que “pronto” se le levantaría el control gerencial. La casa de bolsa no brindó más información al respecto.