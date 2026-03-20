Reactivan estímulo fiscal a gasolinas ante alza de precios internacionales

El gobierno federal reactivó el estímulo fiscal a las gasolinas Magna y Premium, además de incrementar el apoyo al diésel, como respuesta al encarecimiento internacional del petróleo derivado de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La medida, anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aplicará del 21 al 27 de marzo, y busca contener el impacto en los precios al consumidor, luego de semanas sin apoyos para estos combustibles.

Se trata de un giro relevante en la política fiscal reciente, ya que es la primera vez desde octubre de 2023 que la gasolina Premium recibe estímulo, mientras que la Magna no contaba con este beneficio desde abril de 2025.

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Gasolinera en México. ı Foto: Especial.

¿Cuál será el impuesto por el combustible?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, durante el periodo señalado se aplicarán estímulos fiscales diferenciados, lo que reducirá el monto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que pagan los consumidores.

Los apoyos por litro serán los siguientes; Gasolina Magna: 1.61 peso, Gasolina Premium: 0.42 pesos, Diésel: 4.55 pesos, lo que representa un incremento de 1.96 pesos respecto a la semana previa

Con estos ajustes, las cuotas efectivas del IEPS quedarán de la siguiente manera; Gasolina Magna: 5.09 pesos por litro, frente a los 6.70 pesos anteriores, Gasolina Premium: 5.24 pesos por litro, en comparación con los 5.66 pesos previo, Diésel: 2.81 pesos por litro, por debajo de los 4.77 pesos que se pagaban la semana pasada

Estos cambios implican una reducción en la carga fiscal por litro de combustible, lo que permitirá amortiguar el impacto del alza en los precios internacionales del petróleo.

El ajuste ocurre en medio de un entorno global volátil. El repunte del crudo ha sido impulsado por el conflicto en Irán, así como por tensiones en el suministro energético tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas más importantes para el comercio de petróleo a nivel mundial.

Dado que México importa una parte significativa de los combustibles que consume, estos factores externos impactan directamente en el precio final que pagan los consumidores.

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MSL