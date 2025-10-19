CFE restablece suministro eléctrico de cinco estados

La CFE trabaja en recuperar líneas eléctricas en Veracruz, el fin de semana.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezada por la directora Emilia Esther Calleja Alor, ha logrado restablecer el suministro a 260 mil 080 usuarios en Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro y Puebla, lo que representa un avance del 98.72 por ciento.

Hasta este 19 de octubre, detalló, se ha restablecido al cien por ciento el servicio en Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro. En Puebla el avance es del 98.56 por ciento, con 381 usuarios aún pendientes, mientras que en Hidalgo alcanza el 95.41 por ciento, con 3,001 usuarios aún sin servicio.

La CFE aseguró que continúan los trabajos y que después de atender la emergencia el personal se mantendrá disponible para fallas puntuales casa por casa.

Añadió que dispone de 968 trabajadores electricistas, 98 grúas articuladas, 279 vehículos pick up, 105 plantas de emergencia, 5 drones y 5 helicópteros.

Por su parte, CFE Telecom ha dispuesto de 10 cuadrillas y 7 generadores eléctricos que le han permitido recuperar 120 torres de telefonía celular, lo que representa un 62 por ciento de avance, así como 419 puntos de acceso a internet gratuito, que representan un 42 por ciento de avance.

En días recientes, CFE Telecom instaló puntos de acceso a internet en dos clínicas del ISSSTE en Álamo, Veracruz. Se han entregado gratuitamente 2 mil 569 chips CFE de telefonía e internet en la zona afectada, con servicio de voz y datos incluidos.

