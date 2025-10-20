BioBox expande su modelo de gratificación hacia América Latina

En un entorno donde la gestión de residuos sigue siendo uno de los principales desafíos ambientales no sólo en México, sino en el mundo, BioBox ha logrado consolidarse como una empresa pionera en el impulso del reciclaje con incentivos tangibles. Su propuesta, basada en máquinas expendedoras inversas instaladas en espacios públicos y privados, convierte la acción de reciclar en un hábito atractivo que buscan expandir por América Latina.

“Nos identificamos como una comunidad de reciclaje donde buscamos crear hábitos positivos premiando el reciclaje”, explicó Luis Alvarado, Co-CEO de BioBox.

El Dato: Entre las principales compañías que colaboran se encuentran Walmart, Sports World, Devlyn, Chopo, Atlas, el Gobierno de la Ciudad de México, entre otras.

“Cada envase depositado en nuestras máquinas genera puntos que pueden canjearse por descuentos en cines, restaurantes, exámenes médicos o recargas de tiempo aire. Este último es el beneficio más popular entre los usuarios”, destacó el directivo en entrevista con La Razón.

Fundada hace más de una década, BioBox nació de la inspiración de modelos europeos donde los consumidores reciben un reembolso económico por los envases retornados; es decir, el importe que pagan por botellas que utilizan.

Sin embargo, en México el esquema tuvo que adaptarse ante la ausencia de un sistema de depósito-reembolso, lo cual se hizo a través de realizar alianzas con diferentes empresas de productos o servicios, como cines, compañías de telefonía móvil u otras empresas que quisieran participar a cambio de colocar su marca en las máquinas de reciclado.

30 empresas tienen convenio con BioBox para otorgar cupones

40 mil usuarios activos tiene la aplicación de BioBox

“Decidimos buscar alianzas con empresas que quisieran colocar su marca en nuestras máquinas, convirtiendo estos espacios en un medio publicitario sustentable que nos permite sostener la operación y, a la vez, recompensar a los usuarios”, agregó el directivo.

Actualmente, la firma cuenta con más de 15 empresas aliadas que colocan publicidad y entre 20 y 30 más que ofrecen cupones y descuentos para los usuarios de la aplicación BioBox.

Con esta red, la empresa ha logrado reciclar alrededor de mil toneladas de residuos, entre envases de PET, aluminio, vidrio, polietileno de alta densidad y empaques flexibles, materiales que después son redirigidos a plantas de tratamiento o procesos de economía circular.

“Buscamos garantizar que los residuos no terminen en rellenos sanitarios. Muchas empresas con las que colaboramos los transforman en nuevos productos, como bancas, macetas o camas de cultivo que son donadas a comunidades”.

El Tip: La compañía cerró el año pasado con 40 mil usuarios registrados en su aplicación móvil y su meta para 2025 es superar los 100 mil y alcanzar 300 máquinas.

ALIANZA CON OXXO Y EXPANSIÓN. BioBox inició una alianza estratégica con Oxxo que permitirá instalar sus máquinas frente a 250 tiendas en distintas ciudades del país, comenzando por la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Este acuerdo también permite canjear los puntos BioBox por puntos Spin, utilizables directamente en las tiendas de esta cadena.

“Ya llevamos seis meses trabajando con Oxxo; los usuarios pueden descargar la aplicación, acumular puntos y usarlos para obtener descuentos o productos. Esto acerca aún más el reciclaje a la vida cotidiana de las personas”, sostuvo.

Alvarado refirió que dentro del proceso de crecimiento, la compañía no sólo busca aumentar su cobertura nacional, sino también expandirse a otros países. Este año BioBox inició operaciones en Perú, con planes de llegar a otras naciones de Centroamérica en 2026.

El CoCEO de la compañía explicó que la empresa mide su crecimiento tanto por el número de máquinas instaladas como por el volumen de usuarios activos, los cuales en 2024 se contabilizaron en 40 mil usuarios registrados, por lo que se pusieron una meta para este año de superar los 100 mil, además de alcanzar 300 máquinas operativas distribuidas en distintas regiones.

TECNOLOGÍA Y CULTURA AMBIENTAL. Luis Alvarado refirió que para optimizar costos y hacer su modelo más sostenible, BioBox desarrolló sus propias máquinas —las primeras fueron importadas desde China— y actualmente se encuentra en un proceso de migración hacia la Inteligencia Artificial para identificar envases y mejorar los procesos de separación. No obstante para el directivo, su impacto más importante está en la educación ambiental.

Al referirse a los datos de la Encuesta Nacional del Reciclaje de Plásticos 2024, el director explicó que tres de las principales barreras para el reciclaje en México son la falta de conocimiento sobre cómo disponer los residuos, la percepción de que no existe una ganancia tangible y la escasez de centros de acopio. BioBox busca resolver estos tres problemas.

De igual forma, explicó que si un residuo pasa por el relleno sanitario o se contamina con materia orgánica, sólo puede reciclarse el 30 por ciento del material. Pero si se deposita limpio y separado, se puede recuperar hasta 90 por ciento. “De ahí la importancia de prevenir, no sólo limpiar después.”

La empresa busca fortalecer su presencia en México con colaboraciones con el sector público y privado, promoviendo una cultura de reciclaje más cercana a la ciudadanía. “El reto más grande es colocar más máquinas cerca de las personas. Queremos que reciclar sea parte natural de la rutina diaria”, concluyó.