¿Billete de 2000 pesos es falso o real? Esto es lo que se sabe

En estos días se ha hecho viral información sobre un posible nuevo billete de 2 mil pesos mexicanos que será puesto en circulación, lo que ha causado dudas sobre su veracidad y sobre cuándo será emitido.

El nuevo billete de 2 mil pesos no es real, pues este no ha sido confirmado por el Banco de México (Banxico), sin embargo, este rumor también existió en 2022, luego de que se presentara una imagen de un billete de 2 mil pesos.

En este billete se podía observar la imagen del poeta Octavio Paz, quien fue ganador del Premio Nobel de Literatura, y también a Rosario Castellanos, quien fue una escritora, poeta y periodista, y también es considerada una de las pioneras del feminismo mexicano.

Al reverso este billete de 2 mil pesos que no salió a circulación tenía la imagen del ecosistema de las selvas secas, así como la imagen de un murciélago de maguey y un paisaje de agaves.

Imagen de posible billete de 2 mil pesos emitida en 2022 ı Foto: Redes Sociales

Luego de esta imagen, apenas en 2024 también se dio a conocer por parte de Banxico la posibilidad de que se emitiera un billete de 2 mil pesos en la nueva familia G de billetes, sin embargo, esto no es un hecho.

La imagen que comenzó a generar más dudas sobre esto fue una emitida por Banxico el pasado 16 de octubre, ya que se muestra la nueva familia de billetes y no aparece un billete de 20 pesos, pues estos forman parte de la familia F y no de la familia G, que es la que se presenta en la imagen.

El #BancodeMéxico emite nuevas familias de billetes para hacerlos más seguros y así, inhibir su falsificación, aumentar su durabilidad en circulación, e incorporar características para facilitar su utilización. #TuBancoCentral #SiempreALaVanguardia pic.twitter.com/WEG4gsfAcA — Banco de México (@Banxico) October 17, 2025

¿Cuándo deja de circular el billete de 20 pesos mexicanos?

De acuerdo con lo publicado el 10 de octubre de este año en el Diario Oficial de la Federación por Banxico respecto al retiro de la circulación de los billetes de 20 pesos de la familia de billetes F, estos dejarán de ser puestos a disposición de las personas por las instituciones de crédito a partir de la fecha mencionada.

Además de que las instituciones crediticias no podrán darles a los usuarios billetes de 20 pesos del tipo F, también deben depositarlos en el Banco Central o sus corresponsales con la clasificación de “Billetes en Proceso de Retiro y/o Desmonetizados”.

A pesar de esto, los billetes de 20 pesos que se encuentren en el poder de alguna persona continúan teniendo valor monetario, por lo que deben continuar siendo aceptados por las instituciones de crédito y por cualquier comercio.

Actualmente los billetes que se encuentran en proceso de retiro continúan teniendo el valor que indica el billete, sin embargo, cuando estos lleguen a un banco serán retirados de su circulación, y estos son los de la familia B, C, D, D conmemorativos del 75 aniversario del Banco de México, D1 y F.

Billetes en proceso de retiro ı Foto: Banco de México