Concamin respalda reformas a Ley Aduanera; consolidan transparencia y certidumbre jurídica

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) respaldó las reformas a la Ley Aduanera, al considerar que transparentará el sistema aduanero mexicano, cerrará espacios a la evasión fiscal y agilizará y reforzará la rendición de cuentas.

El nuevo marco legal, aprobado por el Congreso de la Unión y que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, eleva los estándares de cumplimiento para todos los actores del comercio exterior, como agentes aduanales, empresas maquiladoras de exportación, almacenes generales de depósito, empresas de mensajería y paquetería, así como el régimen de recinto fiscalizado estratégico.

En comunicado, la la agrupación industrial, que abarca cámaras como la Alimenticia, del Calzado, de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala, entre otras, compartió que estas reformas fortalecen el mercado interno y mejoran la productividad de las cadenas de valor.

Asimismo, dan continuidad al Plan México, que plantea el compromiso del gobierno, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, de promover el desarrollo industrial, inversión y generación de empleos formales.

También reconoce el progreso en la aprobación de la reforma a la Ley Aduanera, y considera que el siguiente paso fundamental será la publicación, a la brevedad, del reglamento y de las reglas generales de Comercio Exterior que permitan hacer efectiva su aplicación.

Su entrada en vigor será clave para consolidar objetivos de competitividad, transparencia y certidumbre jurídica que refuerzan el trabajo conjunto entre el sector público y productivo.

