Este es el billete de 2000 pesos que sí fue real en México | FOTOS

En México hubo un billete de 2 mil pesos que estuvo en circulación por algunos años, y al ser emitidos se completó la serie de billetes de la familia A que se encontraba en circulación en su momento.

Aunque recientemente y en años anteriores comenzó a difundirse información sobre la posible creación de un billete de 2 mil pesos, esto no ha sido confirmado por el Banco de México (Banxico), sin embargo, anteriormente sí existió un billete de dicha denominación.

Aprende a identificar las características y #ElementosDeSeguridad de los billetes y monedas, cómo se clasifican y el servicio de canje de los mismos. Inscríbete al curso gratuito en línea "Conoce los billetes y monedas de México".https://t.co/4eWCXRXuuG pic.twitter.com/yR6ASCEU0F — Banco de México (@Banxico) October 2, 2025

Con la emisión de un billete de 2 mil pesos en 1983 entonces ya se contaría con un billete de una denominación menor, pues antes de ser emitido el que tenía menor valor era el de 5 mil pesos, seguido por el de 10 mil, 20 mil, 50 mil e incluso 100 mil pesos.

¿Cómo era el billete de 2000 pesos?

El billete de 2 mil pesos fue puesto en circulación el 28 de noviembre de 1983, el cual fue diseñado, grabado e impreso en la Fábrica de Billetes del Banco de México, y los cuales eran distribuidos en paquetes que contenían mil piezas.

Asimismo, estas mil piezas de billetes de 2 mil pesos eran separadas en fajillas de 100 piezas, por lo que las instituciones de crédito debían retirar al meso 200 mil pesos, y se pedía que las instituciones colocaran en grupos de 10 fajillas para los depósitos en oficinas o con los corresponsales.

En el billete de 2 mil pesos de 1983 fue fabricado con avances tecnológicos de la época, con la finalidad de que pudieran durar más tiempo y tuvieran protección contra falsificación.

El billete de 2 mil pesos tenía la imagen de Justo Sierra en el anverso, la cual estaba impresa en color verde, mientras que a la derecha de su cara se encontraba con una impresión en color café y con relieve del edificio de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este es el billete de 2000 pesos que sí existió ı Foto: Banco de México | Especial

Asimismo, contaba con la leyenda “El Banco de México pagará dos mil pesos a la vista al portador” impresa en la parte superior derecha en relieve y de color verde y café.

En el reverso del billete de 2 mil pesos se encontraba el paisaje de la vista interior del edificio de la Universidad de México en el Siglo XIX, además de contener una serie de líneas sensibles al tacto, lo que ayudaba a brindar una mayor seguridad contra la falsificación.