Industria Mexicana de Coca-Cola se suma a donaciones ante daños causados por Raymond.

La Industria Mexicana de Coca-Cola y Fundación Coca-Cola México, en coordinación con autoridades en cuatro estados del país, han entregado más de 1.3 millones de litros de agua, 3 mil despensas, 3 mil insumos médicos y 2 mil kits de limpieza, asimismo, se unen al esfuerzo solidario nacional, para acompañar la recuperación de las comunidades.

“A través de Fundación Coca-Cola México, se han destinado más de 1.5 millones de pesos para la entrega de kits de limpieza y apoyo comunitario, mientras que los socios embotelladores han movilizado su infraestructura, plantas y unidades de transporte para hacer llegar el agua y los suministros a las zonas más necesitadas”, de acuerdo con un comunicado.

Lo anterior, tras el paso de la tormenta Raymond donde familias en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro enfrentan momentos difíciles, por ello, autoridades de los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles, comunidades y empresas suman esfuerzos para atender las necesidades más urgentes en las zonas afectadas.

TE RECOMENDAMOS: Arrestan a regidora de Morena Detienen a regidora de Morena y familiares por agredir a policías

“En colaboración con autoridades locales, estatales y federales, y a través de su capacidad logística, de distribución y de respuesta, la Industria Mexicana de Coca-Cola ha facilitado la entrega de agua potable, bebidas, despensas, kits de limpieza e insumos médicos para las familias más afectadas” se detalla en un comunicado.

Hasta ahora, se han distribuido más de 1.3 millones de litros de agua potable, y se prepara la entrega de más de 8.8 millones de litros adicionales en los estados más impactados, en coordinación con autoridades municipales y estatales, operan tres plantas potabilizadoras móviles (dos en Veracruz y una en Puebla), así como una cuarta en proceso de activación, para garantizar el acceso a agua segura para miles de personas.

Los puntos donde se encuentra disponible agua purificada y de manera gratuita son en Poza Rica, Veracruz en el Boulevard Adolfo Ruíz Cortines, Poza Rica de 9:00 a 17:00 hrs, y en calle Mangos, fraccionamiento La Florida en el mismo horario; así como en Huauchinango, Puebla, en Art. 115 Constitucional, El Potro, 73176 de 9:00 a 16:00 horas.

Asimismo, en Veracruz se han distribuido más de 279 mil litros de agua, 1,080 despensas y 1,024 kits de higiene y limpieza, además de dos plantas potabilizadoras móviles y una tercera en proceso de activación; en Hidalgo más de 610 mil litros de agua, junto con 600 despensas y kits de limpieza; en Puebla más de 26 mil litros de agua, 900 despensas y una planta potabilizadora móvil activa desde el 21 de octubre.

Mientras que, en Querétaro se entregaron 5 mil litros de agua purificada a comunidades que reciben a familias desplazadas y 449 mil litros de agua en el AIFA, los cuales serán distribuidos entre comunidades de Hidalgo y Puebla.

De acuerdo con Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México, la Industria Mexicana de Coca-Cola trabaja de la mano con autoridades, organizaciones y comunidades para que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR