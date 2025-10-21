Tasa arancelaria efectiva baja a 7.5%

La tasa arancelaria efectiva que cobra Estados Unidos a los productos provenientes de México, pasó de 13.4 por ciento, en la previsión de agosto, a 7.5 por ciento, debido a que los envíos desde México cumplieron aún más con las especificaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con un reporte de Moody’s, el mayor aprovechamiento del acuerdo comercial ha permitido contener los efectos de las políticas proteccionistas de Washington, especialmente tras la reciente imposición de medidas vinculadas a temas migratorios y de seguridad.

“Los datos más recientes muestran que casi 85 por ciento de las exportaciones mexicanas ingresan a Estados Unidos, bajo el T-MEC, lo que reduce considerablemente la proporción de exportaciones afectadas por los aranceles de 25 por ciento impuestos por la administración Trump en marzo, relacionados con el fentanilo y la migración”, destacó la calificadora de riesgo.

25% arancel previsto a camiones; entrará en vigor en noviembre

Asimismo, el documento confirmó que la reducción de aranceles se explica, en gran parte, por una aplicación más flexible de las normas de origen por parte de las autoridades estadounidenses, lo que ha permitido que productos agrícolas, manufactureros y del sector automotriz mantengan acceso preferencial al mercado de su principal socio comercial.

Moody’s anticipó también que los aranceles actuales se mantendrán durante los próximos meses y que comenzarán a disminuir gradualmente hacia finales del próximo año, esto conforme se concrete y ratifique una actualización del tratado comercial; sin embargo, la firma advierte que las tarifas no regresarán al nivel cercano a cero que prevalecía antes de la guerra comercial, pues se mantendrán como mecanismo de presión para garantizar el cumplimiento de las reglas del tratado.

Pese a este respiro, el informe advierte que la fortaleza del sector exportador contrasta con la debilidad del mercado interno; Moody’s prevé que el crecimiento económico difícilmente superará el 1.3 por ciento en 2026.