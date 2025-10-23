Ebrard afirma que no hay forma de competir con Asia sin T-MEC

La región de América del Norte no puede competir con Asia sin acuerdos comerciales ni cooperación trilateral, así lo mencionó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“Es claro que no hay forma de competir con Asia sin una estrecha coordinación entre nosotros, es una necesidad”, afirmó el secretario durante su participación en el Simposio Global de Inversionistas, organizado por el centro de pensamiento Milken Institute en la Ciudad de México.

De este modo, explicó que actualmente se encuentran terminando la primera etapa de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

TE RECOMENDAMOS: Organismo realiza gira de trabajo Fonacot firma convenios con empresas jaliscienses

Señaló que esta situación evitará que “surjan conflictos” a mitad del proceso de negociaciones.

El Dato: los temas discutidos cambian cada semana, discurriendo del combate al fentanilo hacia manufactura avanzada, de acuerdo con el secretario de Economía.

“Queremos resolverlos antes, así que, cuando empiece la revisión, ya tengamos muy claro qué estamos discutiendo y qué buscamos”, comentó Ebrard.

“Estamos en un 90 por ciento de avance en esa intención, y en las próximas dos semanas tendremos resultados importantes”, añadió.

El funcionario aseguró que se encuentra “optimista” sobre el resultado de las negociaciones del T-MEC que darán inicio el próximo año, comentó que esto se debe a que entre enero y febrero de este año las expectativas del Gobierno eran “pesimistas”, pero dijo que ahora los resultados serán “más positivos de lo esperado”.

Marcelo Ebrard mencionó que aún hay temas pendientes en este proceso previo a las negociaciones, señaló que incluso algunos son los mismos de la época del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que fue instaurado en 1994.

0.8% Invirtió el gigante asiático en México el año anterior

Señaló que entre estos se encuentran debatiendo sobre reglas de origen y bienes intermedios, pero que se le han sumado “otros nuevos”, como el tema digital que se incorporó en el T-MEC en el año 2020.

“Seguramente continuaremos esas discusiones, especialmente por los rápidos avances en inteligencia artificial”, señaló.

Añadió que “cada semana” cambian los temas. Explicó que al inicio de las pláticas con los homólogos canadienses y estadounidenses, se habló de fentanilo, mientras que ahora se debate sobre manufactura avanzada en América del Norte.

“Porque tenemos las habilidades necesarias, no siempre disponibles en Estados Unidos. Así que ahora la discusión es cómo cooperarán nuestras economías en los próximos cinco años”, dijo Ebrard.

Pese a los avances señalados por el secretario de Economía, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, aseguró que para que prevalezca la competencia económica en América del Norte, ésta tiene que ser una región fortalecida, por lo que consideró a China como un parámetro de las decisiones que tomará Estados Unidos.

“Juntos podemos seguir siendo la región más importante y la región más competitiva del mundo”, dijo durante el mismo conversatorio organizado por el instituto mencionado.

Respecto a la relación entre México y China, comentó que esta “es menos importante” que la relación actual entre China y Estados Unidos, ya que la inversión extranjera del gigante asiático el año pasado fue de alrededor del 0.8 por ciento de todas las inversiones extranjeras que registró el país.

Por su parte, Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, dijo que China es un actor importante en estas negociaciones, que hablando solo de la relación de Canadá con China, por ejemplo, “es grande y es compleja”, aunque “no siempre ha sido feliz”.

“Pero, francamente, el gobierno ahora está tratando de encontrar una nueva manera de avanzar con los chinos. Nosotros, como saben, siempre que podamos, queremos cooperar con China. (…) Pero ya sabes, desde el punto de vista de América del Norte”, comentó.

Agregó que habrá algunas áreas en las que tendrán que enfrentarse a China y cuando eso suceda, “lo harán”.

BUENAS NOTICAS EN NOVIEMBRE. Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, dijo que México ha avanzado en temas de seguridad en la frontera con EU, así como en el combate al fentanilo y la migración ilegal.

Por tal motivo, señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunciará nuevos acuerdos con el Gobierno de su homólogo Donald Trump, a inicios del próximo mes de noviembre.

“La presidenta está al tanto de cómo están los avances en los diferentes temas, no solamente los que nosotros estamos avanzando con Estados Unidos, sino en los que Estados Unidos también está avanzando con México”, comentó a medios de comunicación, luego de sostener una reunión privada con inversionistas durante el simposio.

“Recordarán que nosotros también tenemos nuestras preocupaciones. Sí queremos que el tratado sirva a los intereses de los tres miembros, no nada más de un miembro”, añadió.

Estas otras negociaciones se dieron luego de que Estados Unidos otorgara una prórroga de 90 días a México para imponer aranceles de 30 por ciento a varios productos que ingresan a territorio estadounidense desde suelo mexicano.

Originalmente estos gravámenes entrarían en vigor el primero de agosto de este 2025.

Al respecto, Gutiérrez Romano señaló que quizá el presidente Trump podría volver a amenazar al país con aranceles el próximo 30 de octubre, aunque aseguró que estos nuevos avances y acuerdos respaldan a México.