“EU, más competitivo con México”

Para Carlos Slim Domit, hijo del empresario Carlos Slim, Estados Unidos será más competitivo en el campo tecnológico si éste se complementa con México. Estos comentarios se dan en el marco previo a la renegociación del Tratado entre estos dos países y Canadá, acuerdo conocido como T-MEC.

Señaló que Norteamérica está atravesando una “reconfiguración” y que es la región que tiene el potencial “más fuerte” del mundo.

“Combinando los potenciales de ambos países vamos a ser capaces de competir a nivel mundial”, aseguró durante una charla organizada en el Simposio Global de Inversionistas, evento organizado por el Milken Institute, un centro de pensamiento.

25% de PIB invertido en infraestructura es uno de los objetivos

Señaló que Estados Unidos dominó el desarrollo tecnológico por muchos años, aunque comenzó a perder el liderazgo, “ahora está recuperando esa tendencia casi con el desarrollo de inteligencia artificial”, dijo.

Comentó que México mantendrá la ventaja en la tecnología con la nueva ola de desarrollo de inteligencia artificial y crecimiento del mercado.

“Somos un mercado conjunto con más de 500 millones de habitantes, una población muy joven con ingresos crecientes. Por lo tanto, desde cualquier perspectiva, las oportunidades y la sensación de fortalecer los vínculos con Norteamérica son fundamentales para todos los países, no solo para uno”, comentó el empresario mexicano, y agregó que si no se complementan, habrá muchas cosas que se perderán y que no se aprovecharán en el futuro.

“Tenemos muy claro que estas cosas ocurrirán, con toda seguridad, a mediano y largo plazo, y habrá un corto plazo con cierta turbulencia donde algunas etapas, como la renegociación del acuerdo comercial, algunas cosas en las que tenemos que poner más esfuerzo, pero no hay duda de que la tendencia de América del Norte va a ser buena, somos muy optimistas sobre esa tendencia para el futuro”, mencionó, y añadió el mercado interno dejó de depender de “manufactura barata”.