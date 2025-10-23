Grupo Modelo celebra 100 años de historia de la mano de los mexicanos

Hace un siglo, en un 25 de octubre de 1925, un grupo de panaderos visionarios decidió transformar su oficio en una pasión que uniría a millones de personas: la cerveza. Así nació Grupo Modelo, una empresa que, de la mano de la calidad e innovación, ha evolucionado hasta impulsar una industria que genera el 1.6% del PIB nacional.

Instalaciones de Grupo Modelo. ı Foto: Especial.

“Cumplir 100 años es un honor y una responsabilidad. Este legado lo construimos junto con millones de mexicanos, con los agricultores que siembran la cebada, con los tenderos que ofertan nuestra cerveza, con los colaboradores y, siempre, de la mano de nuestros consumidores, que han hecho de Grupo Modelo una historia de orgullo, innovación y compromiso con el país” dijo Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo.

Desde la creación de Corona, la marca de cerveza más valiosa a nivel mundial (Kantar 2025), hasta el lanzamiento de nuevas opciones como Corona Cero, Grupo Modelo ha marcado el estándar de calidad cervecera. Actualmente, Corona, Modelo Especial y Victoria, son 3 de las 4 marcas de cerveza más valiosas de México (Kantar 2025), reflejando el orgullo y la excelencia de lo Hecho en México.

INNOVACIÓN DESDE EL LÍQUIDO HASTA LOS ESTANTES

Desde hace un centenario, Grupo Modelo se ha apalancado de la innovación y de la escucha del consumidor para generar un impacto positivo en México. En 1940 revolucionó el mercado con la primera botella transparente, con Corona; en 1966, introdujo la primera cerveza en lata en el país, con Modelo Especial; y décadas después, con el lanzamiento de Corona Cero, en 2016, y Model0%, en 2025, impulsó la categoría cero, la cual lidera en México, de acuerdo con Nielsen.

También, la digitalización del canal tradicional ha sido una de las prioridades de la cervecería. A través de su plataforma B2B, BEES, ha digitalizado más del 90% de sus ventas, fortaleciendo a las tienditas y sus dueños, quienes a la par refuerzan su operación con entrenamientos y capacitaciones.

Además, hoy su compromiso se amplifica a través de megaplataformas que celebran la pasión y los momentos positivos que unen a las personas, como los Juegos Olímpicos, el Mundial FIFA 2026, los festivales Corona Capital y, este año, las Corona Capital Sessions en Yucatán, Jalisco y Nuevo León, con los cuales busca celebrar el centenario con quienes lo han hecho posible, los mexicanos.

GRACIAS POR DEJARNOSSER PARTE

Durante 100 años, Grupo Modelo ha estado presente en los momentos que unen a México: celebraciones, momentos positivos, partidos, reuniones familiares, entre muchos otros.

Para conmemorar este siglo de historia, lanzan la campaña “100 años Grupo Modelo, gracias por dejarnos ser parte”, una celebración nacional que reconoce a quienes han hecho posible este legado.

