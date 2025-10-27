Banca mexicana tiene 1.3 billones de pesos para financiar al sector turístico: ABM

La banca mexicana cuenta con 1.3 billones de pesos para financiar al sector turístico en México; además, provee con el 52 por ciento del financiamiento al sector privado, que equivale a 7 billones de pesos, aseguró el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano Mussali.

“Proveemos el 52 por ciento del financiamiento al sector privado con 7 billones de pesos. Tenemos dinero disponible para seguir invirtiendo en el sector turismo con 1.3 billones de pesos de capacidad para invertir. Entonces, tenemos los recursos y estamos listos para el compromiso que estamos aquí adquiriendo o reforzando” indicó Romano Mussali durante la inauguración del Primer Foro de Financiamiento al Sector Turístico de la Ciudad de México.

Señaló que el turismo en México representa alrededor del 9.0 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), y que el país se encuentra entre las tres primeras naciones con un índice del PIB turístico más alto, “entonces sí, somos una potencia turística”.

Sostuvo que en inversión turística se ha tenido un crecimiento importante de 10 por ciento a tasa anual en los últimos años, aunque reconoció que en el primer trimestre si se ha notado un decrecimiento pues antes era de 15 por ciento.

“Hemos visto una disminución en el crecimiento, de aproximadamente del 15 por ciento al 10 por ciento; ahora viene creciendo al 10 por ciento que es un crecimiento muy bueno, pero en la Ciudad de México vimos una desaceleración también”, añadió.

El representante de los bancos mexicanos señaló que, la desaceleración en el sector turístico tiene relación con el comportamiento que tuvo la economía de México en el primer y segundo trimestre, por la “reducción en el Producto Interno Bruto”.

No obstante, destacó que el crédito que brinda la banca mexicana se ha concentrado en hoteles, el 73 por ciento de la inversión total se va a hoteles y en la Ciudad de México, el índice es de 72 por ciento”, pero mencionó que la tasa de crecimiento en este tipo de créditos se ha desacelerado por la caída en la ocupación hotelera.

“En cuanto a la cartera, hoy por hoy, el crédito al sector turístico es de 82 mil 400 millones de pesos, es una cartera que ha estado creciendo, creció en 2.0 por ciento con un decrecimiento en el hotel, pero en general, restaurantes, y otras actividades recreativas, y demás creció en 2.0 por ciento”, mencionó.

Asimismo, señaló que la morosidad se ha contraído, pues bajó 0.4 puntos porcentuales y actualmente se ubica en 1.0 por ciento, “refleja lo sano que es esta cartera”; finalmente, aseguró que las tasas de interés también se han disminuido en 1.2 puntos porcentuales para ubicarse en un promedio de 7.6 por ciento.

Con los datos anteriores, Romano Mussali señaló que se “demuestra que el sistema bancario está respondiendo de manera eficiente para financiar a este sector tan importante para el país”.

Reiteró que, “la banca tiene 1.3 billones de pesos disponibles para financiar los grandes proyectos del país y a las grandes empresas del país y también a las micro y pequeñas industrias… El comentario es que tenemos los suficiente, estamos listos para poder financiar cuantos proyectos viables se presenten a la banca en México. La banca está completamente lista para poder financiarlos”.

