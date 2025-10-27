Bancos ya trabajan para mitigar impacto tras la no deducibilidad de cuotas al IPAB

Tras la aprobación de la Ley de Ingresos 2026 que estableció que las aportaciones de los bancos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) sólo podrán ser deducibles hasta 25 por ciento a partir de enero, tendrá un impacto calculado de alrededor de 10 mil millones de pesos , mientras los bancos ya trabajan en las medidas necesarias para mitigar “esa nueva realidad”, aseguró Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“La reforma se aprobó y como tal pues los bancos vamos a partir de enero del 2026, sólo a hacer deducible el 25 por ciento de las cuotas del IPAB. Eso ya quedó aprobado. El impacto ya lo habíamos platicado, es un impacto importante, 10 mil millones de pesos de impacto y cada banco ya está trabajando en su sistema interno para poder reflejar esa nueva realidad, la no deducibilidad de las cuotas del IPAB”, indicó tras su participación en el Primer Foro de Financiamiento al Sector Turístico de la Ciudad de México.

El proyecto de Ley de Ingresos 2026 propuso que las instituciones de banca múltiple ya no podrían deducir el 75 por ciento de sus aportaciones a dicho instituto , y de esa esa forma el Gobierno federal podría obtener ingresos por un monto de 10 mil millones de pesos anuales.

Tras darse a conocer la iniciativa, la ABM intentó negociar con el Gobierno de México, en específico, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que con esta medida no fuera afectado el sistema bancario mexicano, ya que causaría un impacto económico de importancia.

cehr