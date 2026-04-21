Pese a hechos en Teotihuacán, México es ‘un país amable’: Anpec

Ante la llegada de aproximadamente cinco millones de turistas por motivo del Mundial de Futbol, existen trabajos conjuntos entre el comercio al menudeo y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para demostrar que México “es un país amable”, pese a eventos lamentables como el reciente en Teotihuacán, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

“[Trabajamos] con Cofepris en prácticas de higiene, con las mayores condiciones de inocuidad, para darle el mensaje a los visitantes que somos una cultura higiénica, somos un país amable , pese a las noticias tan increíbles como la de ayer en Teotihuacán”, refirió el presidente de la Anpec a pregunta expresa de La Razón.

Agregó que las labores coordinadas con la Cofepris, entre las que se encuentran el generar hábitos saludables de los comerciantes y prácticas adecuadas de higiene, buscan visibilizar ante el turismo que México trasciende las noticias actuales, “contra eso nos tenemos que levantar, lo buscamos hacer no como un favor de ningún gobierno, sino por nuestro país”.

Lo anterior, fue compartido por Cuauhtémoc Rivera durante la presentación de avances del programa Vida Saludable, proyecto iniciado en 2023 que tiene como objetivo que los comerciantes adopten medidas idóneas de activación física y nutrimentales, con accesibilidad y adaptación de tiempos y costos.

Acorde con la temática mundialista, Vida Saludable prepara un concurso de dominadas, con fases estatales para mayo y la final programada para agosto, durante la Expo Trastienda, evento organizado por la Anpec para capacitar y ayudar al fortalecimiento de tienditas en todo el país.

También realizarán la competencia del “Chef pequeño comerciante”, cuya receta ganadora será acreedora a que el nombre de quien triunfe será grabado en el recetario oficial de Vida Saludable; además, el programa prepara el concurso “La salsa más rica y saludable de México”, con playeras de la selección, freidora de aire y despensa entre los premios.

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cehr