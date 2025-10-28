HR Ratings ratifica nota en BBB+ para deuda soberana de México, pero pasa perspectiva de negativa a estable

HR Ratings elevó la perspectiva crediticia de México tras registrar una mejora en sus métricas fiscales.

La calificadora HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo BBB+ y modificó la perspectiva de negativa a estable de la calificación soberana de México, tras una mejora en las principales métricas fiscales.

Asimismo, la agencia estimó la deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025 en 52.2%, cifra inferior a lo previsto en noviembre de 2024, cuando la situó en 54% y asignó la perspectiva negativa.

“La ratificación y el cambio en la perspectiva de la calificación soberana de México es resultado de la mejora en las principales métricas fiscales que evalúa HR Ratings, ya que se mostró una tendencia cercana a lo incorporado en la acción de calificación de abril 2024”, indicó la firma en un reporte.

Además, la agencia destacó que las acciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para lograr la consolidación fiscal contribuyeron a la mejora proyectada de los principales balances fiscales hacia el cierre de 2024 respecto al comunicado de noviembre.

En particular, sobresalieron los ajustes en el gasto corriente y de inversión, así como la dinámica positiva en los ingresos tributarios, factores que impulsaron la confianza en la solidez financiera del país.

