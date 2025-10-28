Marcelo Ebrard llega a Corea para participar en Cumbre de la APEC; presentará candidatura de México para ser sede

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, arribó a la República de Corea, en donde participará entre el miércoles y el sábado en las actividades oficiales de la Cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), que se celebra en la localidad de Gyeongju.
El titular de la Secretaría de Economía representará a la presidenta Claudia Sheinbaum en el segmento de líderes de la Cumbre de APEC, que congrega a las principales economías de la cuenca del Pacífico.
Durante su gira por la República de Corea, el secretario también participará en el segmento ministerial del evento y sostendrá reuniones bilaterales con ministros y altos funcionarios de otros países. La agenda de Marcelo Ebrard también contempla encuentros de trabajo con directivos de empresas globales.
La visita a la Cumbre de la APEC tiene como objetivo fortalecer la cooperación económica y comercial con las economías de la región Asia Pacífico, promover la inversión y el desarrollo sustentable e impulsar y defender los intereses comerciales de nuestro país.
Durante la reunión, Ebrard presentará la candidatura de México para ser la sede en 2028 de la Cumbre de APEC.
Las veintiuna economías que integran la APEC representan más del 60 por ciento del comercio global y la mitad del comercio mundial.
