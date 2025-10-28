Total Play anuncia ingresos por 11,301 mdp y EBITDA de 5,099 mdp en 3er trimestre de 2025

Total Play Telecomunicaciones, empresa de telecomunicaciones líder en México, que ofrece servicios de acceso a internet, televisión de paga y telefonía, a través de una de las redes 100% de fibra óptica más grandes del país, anunció hoy resultados financieros del tercer trimestre de 2025.

“Impulsamos de manera adicional la sólida generación de efectivo de Total Play —definido como EBITDA menos Capex e intereses pagados— que alcanzó 1,020 millones de pesos este trimestre, mayor nivel desde que la compañía emite deuda pública”, comentó Eduardo Kuri, Director General de Total Play. “El firme crecimiento del flujo de efectivo, se generó en el contexto de estricta disciplina financiera, en conjunto con optimización de la utilización de la red de fibra óptica, lo que permitió incrementar el número de usuarios sin mayor inversión en cobertura geográfica, fortaleciendo nuestros resultados financieros”.

“En cuanto al balance, logramos un sólido crecimiento de 19% en el saldo de efectivo y efectivo restringido, a 6,981 millones de pesos al cierre del periodo, mientras que nuestro enfoque en la ampliación del perfil de vencimientos permitió reducir 18% la deuda con costo por préstamos de corto plazo, a 5,030 millones de pesos”, añadió el señor Kuri. “Adicionalmente, disminuimos 34% la cuenta de proveedores y 32% el pasivo por arrendamiento, lo que fortaleció de manera adicional la estructura de capital y la solidez financiera de Total Play”.

Resultados del tercer trimestre

Los ingresos del trimestre sumaron 11,301 millones de pesos, 2% por arriba de 11,117 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. Los costos y gastos totales fueron de 6,202 millones de pesos, en comparación con 5,727 millones de pesos del año previo.

Como resultado, el EBITDA de Total Play fue de 5,099 millones de pesos, a partir de 5,390 millones de pesos hace un año; el margen EBITDA del trimestre fue de 45%. La compañía registró utilidad de operación de 390 millones de pesos, en comparación con 1,147 millones de pesos del año previo.

Total Play reportó pérdida neta de 665 millones de pesos, a partir de pérdida de 1,087 millones de pesos en igual trimestre de 2024.

Ingresos por servicios

Los ingresos de la compañía se incrementaron 2%, como resultado de crecimiento de 3% en las ventas del segmento residencial y de disminución de 6% en los ingresos del negocio empresarial.

El incremento en ingresos de Totalplay Residencial, a 9,827 millones de pesos, a partir de 9,544 millones de pesos el año previo, se relaciona con un aumento de 5% en el número de suscriptores de servicios de la compañía, en comparación con igual trimestre del año previo, para alcanzar 5’390,760 —cifra que incluye 67,611 pequeñas y medianas empresas— este periodo. La compañía considera que la cifra de usuarios alcanzada este trimestre refleja su notable capacidad para ofrecer servicios de internet tecnológicamente avanzados —con estabilidad y velocidad superiores— innovación continua en su plataforma de entretenimiento y excelencia en el servicio.

El ingreso promedio por suscriptor del trimestre —ARPU, por sus siglas en inglés— fue de 598 pesos, en comparación con 617 pesos hace un año. La reducción en el ARPU se relaciona, en buena medida, con una proporción creciente de usuarios con paquetes de doble play en comparación con usuarios de triple play, dentro del total de suscriptores residenciales.

El número de casas pasadas por Total Play en México al cierre de este periodo fue de 17’629,172, cifra con variaciones menores en relación con 17’588,706 hace un año, en el marco de la estrategia de la compañía de no realizar inversiones en cobertura geográfica, para fortalecer aún más la generación de flujo de efectivo.

La penetración —proporción de casas pasadas por Total Play que cuentan con servicios de telecomunicaciones de la compañía— fue de 30.6% al final del trimestre, por arriba de 29.1% hace un año.

Los ingresos del segmento empresarial fueron de 1,474 millones de pesos, a partir de 1,573 millones de pesos del año previo. La reducción se debe a la terminación de proyectos de duración predeterminada, agendados para concluir este periodo.

Costos y gastos

Los costos y gastos totales aumentaron 8%, como resultado de incremento de 21% en gastos generales y reducción de 17% en costos de servicios.

La reducción en costos, a 1,591 millones de pesos, a partir de 1,918 millones de pesos del año anterior resulta principalmente de menores costos de contenidos —como resultado de mayor proporción de usuarios de doble play en la mezcla de usuarios de servicios residenciales y de negociación de términos, de manera óptima, con casas productoras de contenidos—, así como de disminución de costos de proyectos empresariales, que operan con eficiencia creciente.

El incremento en gastos, a 4,611 millones de pesos, a partir de 3,809 millones de pesos, refleja mayores gastos de mantenimiento, personal, publicidad y promoción.

EBITDA y resultado neto

El EBITDA de Total Play fue de 5,099 millones de pesos, en comparación con 5,390 millones de pesos del año previo.

Variaciones relevantes debajo de EBITDA fueron las siguientes:

Incremento de 466 millones de pesos en depreciación y amortización, como resultado de costo de adquisición de usuarios —equipo de telecomunicaciones, mano de obra e instalación— en el contexto de revaluación del activo fijo de la compañía en el primer trimestre del año.

Crecimiento de 257 millones de pesos en intereses a cargo, congruente con aumento en el saldo de deuda financiera.

Ganancia en cambios de 828 millones de pesos este trimestre, en comparación con pérdida cambiaria de 1,564 millones de pesos hace un año, como consecuencia de posición monetaria pasiva neta en moneda extranjera, en conjunto con apreciación del peso frente a la canasta de divisas en las que se denominan los pasivos monetarios de la compañía este trimestre, en comparación con depreciación el año previo.

La provisión de impuestos a la utilidad creció 1,236 millones de pesos, congruente con los resultados del periodo.

Total Play reportó pérdida neta de 665 millones de pesos, a partir de pérdida de 1,087 millones de pesos en igual periodo de 2024.

Balance

Al 30 de septiembre de 2025, la deuda con costo por préstamos de la compañía fue de 57,338 millones de pesos, en comparación con 53,736 millones de pesos del año previo. El crecimiento incorpora, principalmente, la suscripción de $255 millones de dólares adicionales como parte del intercambio de Notas Senior Garantizadas de $821 millones de dólares con vencimiento en 2032, anunciado el pasado mes de febrero, así como la colocación de Notas Adicionales por $200 millones de dólares a dichas Notas Senior Garantizadas, anunciada el mes de abril. Dicho crecimiento, fue parcialmente compensado por amortizaciones de deuda con costo por préstamos en el periodo.

El pasivo por arrendamiento fue de P3,256 millones de pesos, 32% menor en comparación con 4,814 millones de pesos del año anterior.

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, así como de efectivo restringido en fideicomisos sumó 6,981 millones de pesos, en comparación con 5,886 millones de pesos hace un año. Como resultado, la deuda neta de la compañía fue de 53,613 millones de pesos, en comparación con 52,664 millones de de pesos del año previo.

La razón de endeudamiento —Deuda Neta / EBITDA de los últimos dos trimestres anualizados— se ubicó en 2.55 veces.

El activo fijo de Total Play —que incluye la inversión acumulada en fibra óptica, equipos de telecomunicaciones y costo de adquisición de suscriptores, entre otros activos— fue de 82,239 millones de pesos, en comparación con 62,229 millones de pesos hace un año. El incremento se relaciona con el reconocimiento periódico del valor razonable del activo fijo —revaluación— bajo los enfoques del Modelo de Exceso de Ganancias Económicas y de Mercado, realizado en el primer trimestre del año.

Resultados de nueve meses

Los ingresos de los primeros nueve meses de 2025 crecieron 1%, a 33,695 millones de pesos, en comparación con 33,354 millones de pesos del año previo, como resultado de aumento de 5% en ingresos residenciales y reducción de 21% en ingresos empresariales. Los costos y gastos totales crecieron 1%, a 18,115 millones de pesos, a partir de 17,881 millones de pesos, derivado de incremento de 16% en gastos generales y reducción de 25% en costos de servicios.

Total Play reportó EBITDA de 15,580 millones de pesos, 1% por arriba de 15,473 millones de pesos hace un año; el margen EBITDA del periodo fue 46%. La utilidad de operación fue de 1,647 millones de pesos, a partir de 2,871 millones de pesos en igual periodo de 2024.

La compañía registró pérdida neta de 2,446 millones de pesos, en comparación con pérdida de 5,984 millones de pesos hace un año.