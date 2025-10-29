CPAM exhorta a reconsiderar decreto que excluye transporte de carga del AICM

El Gobierno mexicano debe reconsiderar el decreto que trasladó las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) así como instalar una mesa técnica con los actores del sector aéreo, luego de que el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) revocó rutas de las tres principales aerolíneas mexicanas, señaló el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM).

La organización destacó, a través de un comunicado, que la decisión del gobierno estadounidense es de preocupación porque pone en riesgo la conectividad aérea del país y podría afectar a las personas trabajadoras del sector aéreo.

“El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) expresa su profunda preocupación por las medidas del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), que revocó rutas de aerolíneas mexicanas y pone en riesgo la conectividad aérea y miles de empleos”, indicó.

La dependencia de Estados Unidos emitió ayer la orden DOT-OST-2025-0436, y estableció que el Gobierno de México, ha tomado decisiones en detrimento de las aerolíneas estadounidenses y ha afectado la competencia, y el interés público de esas empresas y de las personas usuarias.

“Mediante la presente Orden, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos notifica a las aerolíneas extranjeras de México arriba mencionadas que, de conformidad con la Parte 213 del Título 14 del CFR, desaprueba partes de sus itinerarios presentados en respuesta a la Orden 2025-7-11”, indicó.

El DOT refirió que las decisiones del Gobierno mexicano han “menoscabado ciertos derechos operativos otorgados a las aerolíneas estadounidenses”, a través del Tratado de Transporte Aéreo entre Estados Unidos y México que se acordó en 2015.

AIFA ı Foto: Especial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT