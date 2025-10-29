SICT aclara que Uber no puede entrar a aeropuertos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró en un comunicado que la empresa Uber no cuenta con autorización para prestar servicios de transporte de y hacia los aeropuertos del país.

La dependencia explicó que, recientemente, el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión a Uber, con el objetivo de que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la normatividad establecida en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento correspondiente, evitando que estos sean arbitrarios o discriminatorios.

Sin embargo, la SICT enfatizó que esta suspensión no implica una autorización para que Uber preste servicios en los aeropuertos, por lo que la empresa sigue sin poder operar legalmente en estas instalaciones.

Servicios de transporte autorizados en aeropuertos

Por lo anterior, la Secretaría informó que los usuarios deberán seguir utilizando los servicios autorizados dentro de los aeropuertos. Entre estos se encuentran: taxis oficiales, servicios turísticos regulados y autobuses autorizados que trasladan pasajeros hacia puntos específicos.

La dependencia reiteró que estas medidas buscan garantizar la seguridad de los pasajeros y asegurar que todos los servicios de transporte que operan en aeropuertos cumplan con las normas legales y de operación vigentes, evitando prácticas irregulares que puedan afectar la confianza de los usuarios.

Adicionalmente, la SICT recordó que la prestación de servicios de transporte en aeropuertos está sujeta a licencias, permisos y supervisión constante, incluyendo verificaciones de seguridad, seguro de pasajeros y capacitación de los conductores.

Esto garantiza que el transporte autorizado cumpla con estándares mínimos de calidad y protección para los viajeros, algo que, según la dependencia, no puede asegurar un servicio que no cuenta con la autorización correspondiente, como Uber.

Asimismo, la Secretaría llamó a los pasajeros a verificar la legalidad de los servicios de transporte que contraten al llegar a los aeropuertos, para prevenir inconvenientes y garantizar un traslado seguro hacia su destino.

Con estas acciones, la SICT busca mantener un marco regulatorio claro y evitar confusiones entre los usuarios, promoviendo la seguridad y la transparencia en los servicios de transporte en aeropuertos.

