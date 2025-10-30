Chico Pardo renuncia a Consejo de BBVA

Fernando Chico Pardo renunció a su cargo de consejero suplente de BBVA México, habría presentado su abnegación el pasado 26 de junio y fue aceptada el pasado martes, se informó en un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“A partir de esa fecha se le liberó de toda responsabilidad por el desempeño de su cargo, otorgándole el más amplio finiquito que en derecho proceda”, informó el comunicado, donde se agrega el nombramiento de Rafael Salinas Martínez de Lecea en sustitución de Chico Pardo.

El Tip: Un objetivo de Chico Pardo será, a la prontitud, el impulso tecnológico y operativo, para el fortalecimiento de Banamex.

Este hecho se dio apenas un mes después de que el renunciante adquiriera el 25 por ciento de Banamex, por una cantidad de 42 mil millones de pesos.

Si bien la adquisición aún está sujeta a la aprobación de Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se prevé que se apruebe durante la segunda mitad de 2026.

Una vez recibido el visto bueno, Fernando Chico Pardo se convertiría en el presidente del Comité Ejecutivo del banco, aunque el resto de directivos conservarían sus cargos; Manuel Romo continuaría como director general.

Para el siguiente año también se espera que Citi, quien aún es dueño de Banamex, lance una Oferta Pública Inicial (OPI) en alguna de las dos bolsas que operan en México.

Actualmente, Fernando Chico Pardo también preside al Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y es miembro del consejo administrativo de Carrix, y recientemente comentó que busca que Banamex sea el “pilar del desarrollo económico de México”.

Señaló que buscará impulsar el desarrollo tecnológico y operativo del banco en el menor tiempo posible para que Banamex continúe siendo un “gran banco”.

Durante la asamblea donde se informaron ambas situaciones, también se aprobó ratificar al resto de los miembros del Consejo de Administración de BBVA México.