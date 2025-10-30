Economía mexicana cerrará en 0.54% en 2025: Banco Base

Si el tercer y cuarto trimestre del año en curso resultan con contracciones, Banco Base estimó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ascenderá a 0.54 por ciento por un “deterioro significativo” de la economía mexicana, en específico, de la actividad industrial, del suministro de bienes y servicios, y la creación de puestos de trabajo en los últimos meses.

“Bajo un escenario central creemos que la caída en el PIB se va a prolongar hasta el cuarto trimestre de este año. Son dos caídas consecutivas en el PIB, pero esto no necesariamente es recesión. Con todo esto, bajo un escenario central creemos que este año la economía mexicana va a crecer 0.54 por ciento y bajo un escenario optimista, o sea, si no cae el PIB en el último trimestre, el crecimiento será cercano a 0.7 por ciento, es decir, ni siquiera el 1.0 por ciento que contemplábamos antes”, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Aunque destacó que, en un escenario pesimista, se podría tener un crecimiento de sólo 0.47 por ciento, y la economía se encontraría en una recesión. La especialista mencionó que la caída de 0.3 por ciento que anticipó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para el tercer trimestre de 2025.

“Puede que no sea considerada como significativa” porque hay sectores como el terciario que va al alza, no obstante, el crecimiento se ha desacelerado, y su comportamiento dependerá de lo que suceda con el secundario o industrial.

“No estamos en recesión, pero la economía mexicana sí podría dirigirse a una. Ahora, el sector terciario también depende de buena medida de lo que va pasando en el sector secundario y sobre todo porque la economía mexicana parece haber entrado en un círculo vicioso”, añadió la especialista en conferencia de prensa.

Explicó que al no haber “suficiente” contratación de personas trabajadoras, por ende, no hay inversión, y al no haber creación de empleos, también se reduce el gasto y el consumo se ve afectado, “no se incrementan las ventas de las empresas, y al no tener suficientes ventas de las empresas no contratan más personal”.

Para romper ese “círculo vicioso” sería necesaria una política fiscal en expansión, pero el Gobierno de México se ve impedido por el proceso de consolidación fiscal que lleva a cabo, y en vez de aumentar el gasto público, lo ha recortado.

“Han afectado también al gasto en infraestructura que tiene un efecto multiplicador, por lo que el gobierno, en lugar de estar propiciando un mayor crecimiento económico, lo está frenando desde la política fiscal”, acotó.

Siller Pagaza dijo que, además de las situaciones anteriores, el crecimiento económico se ha frenado por la incertidumbre que se ha generado por políticas internas y por las decisiones comerciales globales, “podríamos decir que ahorita no estamos en recesión, pero sí hay una buena probabilidad de que la economía mexicana pueda caer en recesión en los siguientes trimestres”.

