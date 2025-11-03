Anuncia Coca-Cola FEMSA a Jose Antonio Fernández Garza como Consejero Propietario

Coca-Cola FEMSA anunció esta mañana cambios a su consejo de administración efectivos a partir del pasado 1 de noviembre de 2025. Los accionistas de la Serie “A” designaron a José Antonio Fernández Garza Lagüera como consejero propietario del consejo de administración de la compañía, luego del fallecimiento de Ricardo Guajardo Touché, quien fungía dicho cargo en el consejo de administración de la empresa.

Asimismo, los accionistas eligieron a José Luis Cutrale, Jr. como nuevo consejero suplente de José Henrique Cutrale dentro del consejo de administración de la firma, debido a la renuncia de Graziela Cutrale como consejera suplente de la Serie “A”. La información fue publicada en un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“La compañía lamenta profundamente el reciente fallecimiento de Ricardo Guajardo Touché, un distinguido miembro de nuestro Consejo de Administración y una valiosa parte de la familia Coca-Cola FEMSA. El Sr. Guajardo se desempeñó por varios años como una voz confiable dentro de nuestro Consejo. Su liderazgo, sabiduría y compromiso inquebrantable fueron fundamentales para guiar a Coca-Cola FEMSA a través de importantes momentos de crecimiento y transformación”, señaló la empresa en su reporte financiero correspondiente al tercer trimestre de 2025.

🚨📌 FEMSA ANUNCIA NUEVO DIRECTOR GENERAL



Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera asumirá la Dirección General de FEMSA a partir del 1° de noviembre. El actual titular de FEMSA Proximidad & Salud reemplazará a José Antonio Fernández Carbajal tras un proceso institucional de… pic.twitter.com/kA39IPGYaw — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 18, 2025

Pausan desarrollo de infraestructura

El 16 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos propuesta por el Poder Ejecutivo, la cual incluyó un incremento en el impuesto especial a las bebidas endulzadas con azúcar, que pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro, así como la introducción de un nuevo impuesto especial de 1.50 pesos por litro a las bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos.

En respuesta, el Sistema Coca-Cola en México señaló que instaló de manera proactiva un diálogo con las autoridades locales sobre las medidas fiscales propuestas.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la reducción de calorías, fomentando el consumo de productos bajos o sin calorías, en línea con nuestras prioridades estratégicas, y manteniendo prácticas de mercadotecnia responsables, al mismo tiempo que sostenemos un diálogo abierto y constructivo con las autoridades sobre este importante tema”, señaló la compañía.

Un operador de calidad en planta de Coca-Cola, en foto de archivo. ı Foto: Especial

Sin embargo, Ian Craig, director de la embotelladora, detalló en una llamada con inversionistas que estiman que las ventas de la compañía disminuyan por el hecho mencionado. Por tal motivo, decidieron pausar el desarrollo de centros de distribución.

“Las líneas avanzan según lo planeado, pero no seguimos adelante con la construcción de los centros de distribución porque lo peor que podemos hacer si el volumen disminuye es instalar los centros y que estos sean improductivos; solo obtendríamos depreciación adicional y costos laborales”, dijo.

Por otro lado, Coca-Cola FEMSA además extendió sus condolencias y apoyo a su equipo, familias y toda la comunidad afectada por las inundaciones ocurridas durante el mes de octubre en el centro y noreste de México.

“En línea con nuestros principios y protocolos, la Compañía ha movilizado esfuerzos para apoyar a las comunidades y contribuir a la recuperación de la región. Como parte de estas acciones, la compañía ha coordinado con las autoridades locales la entrega de ayuda humanitaria, incluyendo donaciones de agua, alimentos y suministros esenciales a las zonas más afectadas”, señaló.

Coca-Cola ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT