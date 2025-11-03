Banca pide crear un capítulo en el T-MEC sobre prevención de lavado de dinero

La banca mexicana pidió a la Secretaría de Economía (SE) que se debería de crear un Capítulo específico en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para “alinear los procesos” en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.

Lo anterior, con el objetivo de atraer financiamiento propuesto en el Plan México, y tras los señalamientos que hizo en junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

“Me parece, secretario, que hacer un capítulo para poder homologar los sistemas de prevención para que los tres países se sientan suficientemente cómodos para el financiamiento. Después de lo que sucedió, los procesos se vuelven mucho más lentos y como usted lo comentó, necesitamos rapidez, velocidad y tomar ciertos riesgos. Creo que, en ese sentido, hablar de unificar los procesos de prevención y financiamiento de terrorismo con los tres países se vuelve fundamental”, mencionó Daniel Becker, CEO de Banca Mifel, durante su participación en la consulta regional del T-MEC que se realizó en la Ciudad de México.

El expresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) destacó que, si se desea tener mayor financiamiento como se plantea en el Plan México, y que se aumente a 30 por ciento para Pequeñas y Medianas empresas (Pymes), además del papel fundamental que deberá tener la banca de desarrollo, se deben homologar los procesos sólo así habrá “capital suficiente y en cantidades adecuadas para que se puedan generar todos los proyectos”.

Asimismo, mencionó que los bancos mexicanos se mantienen atentos en cómo funcionará el nuevo sistema judicial, luego de los cambios que se hicieron, y señaló que actualmente hay alrededor de 60 mil expedientes que no se han resuelto en los tribunales, “creo que sería fundamental” de cara a las peticiones que tiene la banca mexicana para contribuir en la evaluación del T-MEC.

Y reiteró que, “otro elemento que se vuelve fundamental” sería continuar con la reforma propuesta en 2014 para crear tribunales especializados, “eso le daría la posibilidad a nuestro país de acceder de forma más acelerada a los procesos de financiamiento” en especial de las pequeñas y medianas empresas.

