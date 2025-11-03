Elektra tiene una historia marcada por el esfuerzo y la resiliencia: Ricardo Salinas Pliego

Elektra cumple 75 años creando momentos felices para las familias mexicanas e impulsando la visión de un México más próspero, competitivo y libre.

La empresa mexicana, parte de Grupo Salinas, celebra este aniversario como un referente del retail nacional, combinando solidez, experiencia e innovación.

El aniversario fue conmemorado por Ricardo B. Salinas Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas, acompañado por miles de colaboradores de todo el país.

Durante su mensaje, Salinas Pliego destacó que la historia de Elektra ha estado marcada por el esfuerzo y la resiliencia, enfrentando distintos desafíos a lo largo de los años. Reflexionó que, actualmente, la compañía vive bajo el asedio de un gobierno “que nos quiere despojar del esfuerzo de nuestro legítimo trabajo.”

Subrayó que el éxito de la empresa es fruto del trabajo y del servicio a millones de clientes, no de privilegios ni concesiones, y afirmó que esta visión “resulta incomprensible para quienes viven del gobierno, que buscan vivir de los demás y robar al prójimo.”

El empresario también lamentó el entorno que se vive en el país, asegurando que “nunca habíamos visto un nivel de corrupción e ineptitud tan alto, que pone en riesgo a todos nosotros y a nuestras familias.”

Salinas Pliego llama a colaboradores Grupo de Salinas a mantener una postura firme y de resistencia total

Frente a este panorama, Salinas Pliego hizo un llamado a los colaboradores de Grupo Salinas a mantener una postura firme y de resistencia total, sustentada en principios fundamentales: los clientes, la vida, la propiedad y la libertad.

Grupo Elektra es una de las principales fuerzas empleadoras de México, con más de 40 mil colaboradores que día a día demuestran su compromiso, pasión y servicio.

A sus 75 años, Elektra consolida una estrategia digital robusta, sin perder la cercanía con el cliente ni la confianza en los mexicanos que siempre han caracterizado su modelo de negocio.

La empresa mira al futuro con optimismo, sustentada en los valores que la han hecho grande: esfuerzo, innovación, servicio y libertad.

JVR