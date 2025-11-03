IP en CDMX exige acciones y estrategia de seguridad para seguir invirtiendo

Las cámaras y asociaciones empresariales de la Ciudad de México que conforman el G9, hicieron un “llamado urgente” al Gobierno Federal, y exigieron acciones inmediatas, resultados y una estrategia de seguridad que garantice las condiciones básicas para trabajar, invertir y generar empleo, ante el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

En comunicado, la asociación condenó los hechos ocurridos este 1 de noviembre, cuando Manzo fue atacado durante el Festival de Velas, en Michoacán.

“Los hechos recientes reflejan una dolorosa realidad: la violencia y la impunidad siguen afectando gravemente la estabilidad social , la inversión y el desarrollo económico de México”, expresaron.

Las cámaras comerciales refieren que la inseguridad no solo amenaza la vida la libertad de las personas, sino que también destruye la confianza en las instituciones, “inhibe la inversión y vulnera el futuro del país”.

“México no puede avanzar sin seguridad, ni desarrollo sin Estado de derecho. El G9 reitera su compromiso con la sociedad mexicana y con el fortalecimiento de las instituciones”, agregan, al señalar necesario tomar acciones inmediatas y coordinadas , “porque la paz y la seguridad no pueden seguir siendo promesas: deben ser realidades”.

El G9 es un grupo empresarial conformado por las asociaciones de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), de Hoteles de la Ciudad de México, la Nacional de Tiendas y Autoservicio y Departamentales, así como la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, entre otras.

