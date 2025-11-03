México busca perfeccionar el T-MEC y modificar sólo lo indispensable: Ebrard

En la Ciudad de México, este 3 de noviembre se llevó a cabo la vigesimoctava consulta regional del T-MEC.

El Gobierno de México busca “perfeccionar” el T-MEC, tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, realizar cambios menores y ser eficaz en lo que sí se tiene que modificar, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Este lunes, durante la consulta regional del T-MEC en la Ciudad de México, enfatizó que “ no estamos buscando revisar ni adicionar capítulos , sólo lo que es indispensable”.

El funcionario federal señaló que en las consultas se ha externado la “incompatibilidad de las tarifas” al amparo de la sección 232 dado que está el T-MEC, también las ventajas en subsidios que tiene el sector agropecuario de Estados Unidos respecto al mexicano o incluso “el mecanismo rápido en materia laboral, que solo se aplica a México.

“Ustedes van a encontrar en estos foros y la vía digital, aquellos puntos que México desea que se modifiquen para que sea equitativo y sea más justo nuestro tratado con los Estados Unidos y Canadá”, indicó.

Durante su participación añadió que las consultas públicas de evaluación sobre el tratado comercial, tanto presenciales y electrónicas, servirán para determinar un documento que sintetice los cambios necesarios ; asimismo, destacó que la consulta celebrada en la capital mexicana es la número 28 y que aún faltan cuatro más en el territorio nacional.

Sostuvo que el proceso de consulta “es inédito” y nunca se había llevado a cabo en el país, porque incluso cuando se realizó en los 90 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y en 2017 y 2018 cuando se renegoció y pasó a T-MEC, sólo se hizo una consulta con el Cuarto de Junto, “nunca hubo un proceso abierto para poder opinar . Es la primera vez que se hace, entonces, el día de hoy, el propósito de esta consulta, de esta sesión, es que ustedes puedan manifestar lo que consideren más relevante”.

En el evento estuvieron representantes de cámaras empresariales, de la banca mexicana y empresarios capitalinos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr