TelevisaUnivision da a conocer su upfront 2026

En un contexto en el que TelevisaUnivision sigue siendo dominante dentro del mercado de la televisión abierta, la compañía llevó a cabo su Upfront 2026 bajo el concepto A Profundidad, un espacio en el que clientes y ejecutivos se reunieron para conocer los logros alcanzados por la televisora de San Ángel durante el año; así como para conocer los proyectos y coberturas que se llevarán a cabo durante 2026.

Su alcance en la TV abierta, el crecimiento de su servicio de streaming ViX, el liderazgo de N+ en el rubro de noticias, el fenómeno que es el reality show La Casa de los Famosos, así como su amplia cartelera deportiva.

Asimismo, dentro de las principales ofertas que TelevisaUnivision ofrece para este 2026, destaca la cobertura de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, la Fórmula 1, la NFL.

Daniel Alegre, CEO de TelevisaUnivision, compartió su visión : “El año pasado celebramos nuestro éxito con el concepto ‘Incontenible’. En 2026, nuestro enfoque se centra en la búsqueda de una conexión profunda con las emociones.