HSBC celebra los 15 años del Buen Fin con hasta 20% de bonificación en compras a MSI

Clientes de HSBC México podrán aprovechar hasta 20% de bonificación en el 15º aniversario del Buen Fin.

El Buen Fin cumple sus primeros 15 años y para celebrarlo HSBC México presenta su oferta mejorada de beneficios para sus clientes de tarjeta de crédito.

Del 13 al 17 de noviembre, HSBC México bonificará hasta el 20% de las compras de sus clientes de Tarjeta de crédito cuando los consumos acumulados superen los $13,000 pesos, en plazos iguales o mayores a los seis Meses Sin Intereses (MSI).

El 20% de bonificación se aplicará a los clientes Premier o con nómina HSBC. Los clientes de tarjeta de crédito sin alguno de estos requisitos recibirán el 10% de bonificación durante los días de vigencia del Buen Fin.

La oferta de HSBC México para el Buen Fin bonificará el 20% a clientes Premier o con Nómina en compras a seis Meses Sin Intereses (MSI) o más. ı Foto: HSBC

Tarjetas de crédito

Algunos de los comercios participantes son Walmart, Amazon, Mercado Libre, PayPal, Home Depot, Despegar, El Palacio de Hierro, Aeroméxico, MacStore y muchos más.

Adicional al beneficio de bonificación para compras a Meses Sin Intereses, los clientes encontrarán cupones de descuento en Amazon, Mercado Libre y Paypal.

Comunicado de prensa emitido por HSBC México Av. Paseo de la Reforma No. 347 Col. Cuauhtémoc, C.P 06500, CDMX Web: www.hsbc.com.mx

Para acceder a estos beneficios es importante registrarse en www.hsbc.com.mx/buenfin

¿Quieres el 20% de devolución y no tienes tu Nómina en HSBC? Sigue estas instrucciones: Cambio de Nómina – Cuentas | HSBC México

“Durante el Buen Fin 2024, las transacciones con tarjetas de crédito crecieron 17%. Este año, con la extensión de vigencia a cinco días, esperamos un crecimiento mayor, ya que contamos con una oferta muy atractiva en los comercios más valorados por nuestros clientes. Estamos seguros de que podrá ser el Fin de semana más barato del año para nuestros clientes”, dijo Santiago Gil, director ejecutivo de medios de pago de HSBC México.

En HSBC México, el Buen Fin representa el Fin de semana de mayor facturación con tarjetas de crédito del año, con un consumo superior a los $4 mil millones de pesos (cifras 2024).

Y tú, ¿ya tienes tu carrito listo? Recuerda que la bonificación de HSBC es adicional a los descuentos y los meses sin intereses que tu establecimiento favorito ofrezca.

Conoce nuestra oferta completa y los beneficios de comprar con las tarjetas de crédito de HSBC en www.hsbc.com.mx/buenfin

