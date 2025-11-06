Amazon acelera el delivery en México con entregas de comida en tiempo récord

Amazon ha dado un nuevo paso en la carrera por la inmediatez. La compañía lanzó en México un sistema de pedidos de restaurantes con entregas en tiempos récord, como parte de su nueva plataforma Amazon Now, desarrollada en alianza con Rappi.

El servicio promete llevar comida y productos en hasta 15 minutos a usuarios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, marcando un cambio importante en la competencia por la entrega ultrarrápida.

Ahora Amazon se unió a Rappi y hay una madre que se llama Amazon Now, te entregan cosas en 15 min 😧 esto va a ser un game changer. pic.twitter.com/x3i2Ko1SeA — El Chihuahipster (@burritoconcoca) November 3, 2025

Una alianza estratégica con Rappi

De acuerdo con información el acuerdo entre Amazon y Rappi combina la infraestructura tecnológica y logística de ambas compañías:

Amazon aporta su red de distribución, inteligencia artificial y experiencia en optimización de rutas.

Rappi ofrece su flota de repartidores , dark stores y convenios con más de 30 000 restaurantes.

Las entregas serán gratuitas para miembros de Amazon Prime durante la etapa inicial, con el fin de incentivar la adopción del servicio.

Esta alianza busca fortalecer la presencia de Amazon en el mercado de entregas inmediatas, un segmento cada vez más competitivo en América Latina.

La estrategia no es nueva para la empresa. Desde 2015, Amazon ha probado servicios de entrega de comida mediante Prime Now en Estados Unidos y Reino Unido, con resultados destacados:

En ciudades como Seattle , el tiempo promedio de entrega fue de 39 minutos.

En Londres , el servicio ofrecía entregas en menos de una hora para miembros Prime.

En 2024, Amazon informó cifras récord en sus entregas “mismo día” a nivel global.

Aun con el entusiasmo por los “pedidos en tiempo récord”, los detalles operativos en México son limitados. No se ha especificado el promedio real de entrega, la cobertura total ni las condiciones comerciales para los restaurantes asociados.

Con esta apuesta, Amazon se posiciona como un competidor directo de Rappi, Uber Eats y Didi Food. Si logra mantener su promesa de velocidad sin sacrificar la calidad del servicio, podría transformar nuevamente el panorama del comercio digital y gastronómico en México.

MSL



