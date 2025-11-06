Concanaco-Servytur lanza app para buscar ofertas del Buen Fin 2025

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunció el lanzamiento de una aplicación oficial para el Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre en todo el país.

La herramienta digital tiene como objetivo facilitar a los consumidores la búsqueda de promociones y garantizar que las compras se realicen en comercios formales y registrados.

De acuerdo con la Concanaco Servytur, la aplicación está disponible para dispositivos Android y iOS, permitirá ubicar establecimientos participantes, filtrar productos y servicios por categorías, consultar ofertas cercanas a la ubicación del usuario y verificar la formalidad de los negocios inscritos en el programa.

Además, los usuarios podrán guardar sus tiendas favoritas y planificar sus compras con anticipación, optimizando así su participación en esta edición del Buen Fin.

El organismo empresarial destacó que en 2025 se espera la participación de más de 200 mil empresas del sector comercio, servicios y turismo, con una derrama económica estimada superior a los 200 mil millones de pesos.

Esta cifra representa uno de los mayores movimientos económicos del año, con un impacto significativo en la reactivación del consumo interno y el fortalecimiento de la economía formal.

El presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, subrayó que la nueva aplicación busca “empoderar al consumidor” y promover compras seguras, informadas y responsables. Bajo el lema “Local, formal y conectado”, la campaña de este año enfatiza la importancia de consumir en negocios establecidos y apoyar a los comercios locales.

Además de la aplicación móvil, los interesados podrán acceder a la información oficial del evento a través del portal elbuenfinconcanaco.com.mx, donde se enlistan los establecimientos registrados y las promociones activas durante los cinco días que dura la jornada comercial.

La Concanaco Servytur recordó que el Buen Fin es una iniciativa impulsada en coordinación con la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el propósito de fomentar el consumo responsable, impulsar las ventas formales y ofrecer al público mexicano oportunidades reales de ahorro.

Con la integración de esta nueva herramienta digital, la edición 2025 del Buen Fin busca consolidarse como la más tecnológica y transparente hasta la fecha, fortaleciendo el vínculo entre consumidores y comercios locales en todo México.

MSL