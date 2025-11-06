Fibra Next lanza 10 mil mdp en nuevas acciones tras debut en la BMV

Fibra Next, a pocos días de su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), anunció una nueva emisión de capital por 10 mil millones de pesos. La operación, conocida como follow-on, busca fortalecer su estructura financiera y ampliar su portafolio industrial en medio del auge del nearshoring.

La nueva Fibra industrial, que inició operaciones tras una Oferta Pública Inicial (OPI) el pasado julio, debutó con un portafolio compuesto por nueve propiedades Clase A, ubicadas en los principales corredores logísticos del país: Valle de México, Guadalajara, Querétaro y Cancún. Estas suman más de 754 mil metros cuadrados de área bruta rentable (ABR) y mantienen una ocupación del 100%, con 29 arrendatarios nacionales e internacionales.

“Creemos en México, en su capacidad de transformación, en su talento y en el valor que se puede crear con visión y largo plazo. Hoy nace Next, una fibra fuerte, con activos competitivos y un modelo financiero eficiente”, afirmó Raúl Gallegos, director general de Fibra Next, durante su presentación ante inversionistas.

Con los recursos obtenidos en la OPI, más de 8 mil millones de pesos, y los que se sumarán tras el nuevo levantamiento de capital, Fibra Next planea acelerar su expansión mediante el desarrollo de más de 216 mil metros cuadrados adicionales y la incorporación de 500 mil metros cuadrados más de clase mundial.

La emisora nació con 8 millones de metros cuadrados de ABR y un plan de crecimiento que apunta a alcanzar 22 millones de metros cuadrados en el mediano plazo, una meta que la posiciona entre las principales Fibras industriales del país. Este pipeline proviene de activos de Fibra Uno y de la familia de control del fideicomiso.

De acuerdo con la empresa, el anuncio del follow-on refuerza la confianza del mercado en el segmento industrial, el más dinámico dentro del sector de Fibras en México, impulsado por la relocalización de manufactura hacia el país. Según la propia emisora, los nuevos recursos permitirán seguir adquiriendo activos en ubicaciones estratégicas y con estándares de eficiencia y sostenibilidad.

“Esta colocación representa una inversión sólida y con visión de futuro, además de una clara señal de que el financiamiento público sigue siendo una plataforma confiable para el crecimiento económico de México”, destacó la BMV en un comunicado.

Fibra Next señaló que con una estrategia basada en disciplina financiera, transparencia y ejecución operativa busca consolidarse como un actor clave en la transformación industrial del país, en un contexto donde la demanda de espacios logísticos continúa en expansión.

