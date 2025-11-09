Cumbre de la CELAC-UE, faro en medio de la barbarie: Petro

Gustavo Petro, en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la Unión Europea (UE), debe ser un “faro de luz en medio de la barbarie”, en donde el diálogo prevalezca y se alcance una democracia global.

Lo anterior, luego de señalar que el mundo avanza en medio de las barbaries, como la de Medio Oriente, la guerra de Rusia contra Ucrania y la que sucede en el Caribe, esto último, haciendo referencia a los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

“Aquí hay un diálogo de civilizaciones y puede ser ejemplo para el mundo. Se encontraron dos civilizaciones con sangre, espada y flecha durante un siglo aquí, matándose mutuamente. Ahora nos encontramos en paz. Por eso quiero que la cumbre CELAC-UE, es mi deseo, que sea un faro de luz en medio de la barbarie y pueda decirle al mundo que encontrarnos, que dialogar entre varios, que una democracia global y que una humanidad libre es posible ahora, aun cuando la barbarie avanza y asesina gente”, sostuvo Petro.

Desde Santa Marta, el jefe del Ejecutivo de aquel país cuestionó la falta de democracia en la región de América Latina, al asegurar que recién llegó la libertad a los pueblos de la región se plantó otro problema que iba relacionado con la democracia.

“La democracia quizás es un proyecto inacabado, nadie tiene la solución definitiva a cómo el poder del pueblo se hace realidad”, añadió.

