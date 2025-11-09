Cumbre de la CELAC-UE, faro en medio de la barbarie: Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la Unión Europea (UE), debe ser un “faro de luz en medio de la barbarie”, en donde el diálogo prevalezca y se alcance una democracia global.
Lo anterior, luego de señalar que el mundo avanza en medio de las barbaries, como la de Medio Oriente, la guerra de Rusia contra Ucrania y la que sucede en el Caribe, esto último, haciendo referencia a los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.
“Aquí hay un diálogo de civilizaciones y puede ser ejemplo para el mundo. Se encontraron dos civilizaciones con sangre, espada y flecha durante un siglo aquí, matándose mutuamente. Ahora nos encontramos en paz. Por eso quiero que la cumbre CELAC-UE, es mi deseo, que sea un faro de luz en medio de la barbarie y pueda decirle al mundo que encontrarnos, que dialogar entre varios, que una democracia global y que una humanidad libre es posible ahora, aun cuando la barbarie avanza y asesina gente”, sostuvo Petro.
Sustentabilidad no es un área, está en toda la cadena de valor: Unilever
Desde Santa Marta, el jefe del Ejecutivo de aquel país cuestionó la falta de democracia en la región de América Latina, al asegurar que recién llegó la libertad a los pueblos de la región se plantó otro problema que iba relacionado con la democracia.
“La democracia quizás es un proyecto inacabado, nadie tiene la solución definitiva a cómo el poder del pueblo se hace realidad”, añadió.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT