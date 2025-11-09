Estas son las promociones de BBVA para El Buen Fin 2025

Durante El Buen Fin las personas pueden adquirir productos con descuentos y promociones únicos de esta temporada, e incluso algunos bancos cuentan con promociones adicionales.

Además de las promociones por el XV Aniversario de El Buen Fin, que será del 13 al 17 de noviembre del 2025, las personas también podrán participar en un sorteo en el que se podrán ganar hasta 250 mil pesos.

En el Sorteo El Buen Fin, las personas que realicen una compra mínima de 250 pesos en alguna de las tiendas que está registrada podrán participar de manera automática.

En dicho sorteo no sólo se contará con el premio mayor de 250 mil pesos, sino que se repartirán 321 mil 260 premios entre las personas que realicen una compra durante El Buen Fin y pague con tarjeta de crédito o débito participante.

El Buen Fin promociones de BBVA ı Foto: Especial

Promociones que tiene BBVA para El Buen Fin

El banco BBVA es uno de los que cuenta con promociones adicionales válidas durante El Buen Fin, y los beneficios de este año para las personas que paguen con su tarjeta de crédito son dos.

Al pagar con una tarjeta de crédito BBVA las compras se podrán pagar hasta marzo del 2026, pues estas se podrán meter a 3 meses sin intereses (MSI) siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

Inscripción desde la App BBVA

Solo aplica en compras a una exhibición con tarjeta de crédito físicas y digitales

El monto mínimo de compra es de 3 mil 500 pesos, los cuáles no son acumulables

Además, también podrás recibir un 10 por ciento de bonificación al realizar una compra a MSI en los comercios participantes, y esta bonificación se hará de manera automática a tu medio de pago.

Para esta bonificación participan las compras diferidas a plazos de 12 a 24 MSI y el monto máximo de bonificación por cliente es de 2 mil 500 pesos al día con compras a partir de 5 mil pesos.

Promociones de BBVA por El Buen Fin ı Foto: BBVA

En esta bonificación participan las tarjetas crédito físicas y digitales BBVA Azul, Start, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Vive, Platinum e Infinite; y en caso de realizar el pago mediante PayPal, el comercio debe mostrar directamente en su sitio el plazo de pago de 12 y 18 MSI.

En algunos comercios el monto de compra mínima para participar en hasta el 10 por ciento de bonificación es distinto, por ejemplo, en The Home Depot debes realizar una compra mínima de 8 mil 500 esos para poder pagar a 12 MSI.

Debido a esto, es muy importante que revises los términos y condiciones de cada una de las promociones que tiene disponible BBVA para El Buen Fin, y así poder planear tus compras con anticipación.