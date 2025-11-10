Aeroméxico expande rutas hacia Europa en 2026

La aerolínea Aeroméxico anunció dos nuevas rutas desde México hacia Europa, la primera será desde la Ciudad de México hasta Barcelona, España; y la segunda, de Monterrey, Nuevo León hacia París Charles de Gaulle, estos dos servicios iniciarán a partir de marzo y abril de 2026.

“Estas nuevas operaciones refuerzan el liderazgo de Aeroméxico en conectividad transatlántica, y amplían las oportunidades de viaje tanto para el segmento de negocios como para el turismo”, indicó la compañía en un comunicado.

Imagínate tomando una buena copa de vino viendo el atardecer en la Torre Eiffel 🥹 ¡Hazlo posible con nuestra ruta de temporada! A partir del 13 de abril de 2026 volaremos desde Monterrey hasta el 22 de octubre de 2026. pic.twitter.com/xqJcQPeibU — Aeroméxico (@Aeromexico) November 10, 2025

La ruta Ciudad de México-Barcelona iniciará a partir del 28 de marzo del próximo año, y constará de seis vuelos semanales con aeronaves Boeing 787 Dreamliner. Las salidas desde la capital mexicana serán los lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y serán a las 17:20 horas con una hora de llegada estimada a la ciudad española a las 12:30 horas del día siguiente. En tanto que, los vuelos de regreso serán los lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo a las 14:45 y aterrizarán a las 19:20.

“Este nuevo servicio reafirma el compromiso de Aeroméxico con el mercado español. Sumado a las rutas existentes hacia Madrid desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la aerolínea ofrecerá hasta 40 vuelos semanales hacia España durante el verano de 2026”, destacó la aerolínea.

La aerolínea destacó que la ruta desde Monterrey hacia París tendrá tres vuelos semanales y también operados con Boeing 787 Dreamlineer y tendrá frecuencias los lunes, jueves y sábados a las 15:15 horas para llegar a las 09:45 del día posterior; mientras que su regreso, será los martes, viernes y domingos con salida a las 12:00 horas para llegar a las 15:30.

“Con esta nueva ruta, Aeroméxico se consolida como la principal aerolínea de largo alcance en Monterrey, fortaleciendo su oferta actual hacia Madrid, Seúl y Tokio. El nuevo vuelo a París facilitará el acceso del norte de México a Europa, gracias a las conexiones con los socios de SkyTeam en el aeropuerto Charles de Gaulle”, añadió.

La compañía aérea destacó que con estos dos nuevos servicios se incrementará en 11 por ciento la capacidad de asientos hacia Europa respecto a 2024, “alcanzando la mayor oferta de su historia en dicho continente”. Sólo la ruta hacia Barcelona ofrecerá 3 mil asientos semanales y la que volará hacia París más de mil 500 asientos.

“Nos entusiasma ampliar nuevamente nuestros servicios transatlánticos el próximo año, reactivando la conexión entre Ciudad de México y Barcelona, y acercando Monterrey a Europa a través de París. Estas rutas forman parte de nuestra estrategia para atender la creciente demanda entre México y Europa”, indicó Giancarlo Mulinelli, Vicepresidente Senior de Ventas Globales de Aeroméxico.

