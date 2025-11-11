Rafael Munguía gana la Secretaría General de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación.

Rafael Munguía Almeida resultó electo como nuevo Secretario General de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) de México con 857 votos a favor contra 739 obtenidos por su más cercana contendiente.

Durante su campaña, Munguía Almeida destacó la importancia de consolidar un sindicato moderno, transparente y cercano a la gente, comprometiéndose a encabezar una gestión honesta, eficaz y profundamente humana con el gremio de los sobrecargos.

Entre sus principales propuestas de trabajo, destacó su intención de:

Modernizar la gestión sindical con procesos más claros, ordenados y accesibles para los sobrecargos

Implementar un sistema de gestión anticorrupción que asegure el uso correcto de los recursos sindicales

Formar nuevas generaciones de dirigentes mediante un semillero sindical que impulse liderazgos éticos y con visión

Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas con auditorías públicas y comunicación constante y directa con el gremio

Propiciar el diálogo y la unidad gremial bajo el principio de “ni sumisión ni confrontación, firmeza con respeto”

En su mensaje tras conocer los resultados, Rafael Munguía hizo un llamado a la unidad y la reconciliación del gremio, destacando que “un sindicato fuerte se construye con todos y para todos”.

“Hoy inicia una nueva etapa para ASSA. Trabajaremos con respeto, inclusión y compromiso, porque la transparencia, la cercanía y la honestidad serán el sello de nuestra gestión”, afirmó.

Con este triunfo, los sobrecargos de México refrendan su confianza en un liderazgo que escucha, dialoga y mira hacia el futuro con esperanza y convicción.

JVR