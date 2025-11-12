Ebrard anuncia acuerdo con EU para reducir arancel a camiones pesados mexicanos

Las exportaciones de camiones pesados que realiza México hacia Estados Unidos tendrán un descuento en el pago de aranceles en función del porcentaje de contenido regional que tenga cada unidad, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien afirmó que es un acuerdo al que se llegó con autoridades de ese país.

“En el caso de los camiones de carga, es otra cosa, es un arancel que pone Estados Unidos, pero ahí lo que se acordó es que haya un descuento en función de los componentes que tiene el camión. Y afortunadamente los componentes que tiene Estados Unidos, los que hacemos aquí en México, pues rebasan el 60 por ciento, entonces eso va a ser el descuento que se les va a aplicar”, indicó el funcionario.

Apenas en octubre, el presidente Donald Trump publicó en su plataforma Truth Social que, por motivos de seguridad nacional bajo la Sección 232, impondría aranceles de 25 por ciento a partir del 1 de noviembre a las importaciones de camiones medianos y pesados que lleguen a ese país.

“A partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados que entren en los Estados Unidos desde otros países tendrán aranceles a una tasa del 25 por ciento. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, indicó el mandatario republicano.

Trump aseguró que los gravámenes eran para proteger a los fabricantes de la “competencia externa desleal” y que beneficiaría a las empresas Peterbilt y Kenworth.

Entre enero y octubre, México colocó en el mercado externo 93 mil 037 unidades, de las cuales, el 94.3 por ciento tuvo como destino Estados Unidos, es decir, 87 mil 760 vehículos pesados.

Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, señaló que, tras la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses contra este tipo de unidades, se afectaría más las exportaciones mexicanas pues con datos a julio “el 82.3 por ciento de las importaciones de camiones pesados que realiza Estados Unidos (partida 8704) provienen de México”.

cehr