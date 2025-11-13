Esperan que monto de ahorro para el retiro suba 44% en 5 años

El monto acumulado de ahorro para el retiro en México crecería 44 por ciento en cinco años, actualmente, ronda los 8.1 billones de pesos y se espera que aumente a 12 billones de pesos, lo que equivale a casi un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país, que a valor corriente alcanzó los 35.3 billones de pesos al cierre del 2024, estimó María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La funcionaria agregó que las Afores son las principales inversionistas en el país. De cumplirse el monto objetivo, la cifra superaría además el 50 por ciento del total de la deuda actual de México, que es de 18.1 billones de pesos.

El Tip: Según los resultados del Monitor Afore con corte a junio, destaca que el promedio de la valoración integral de las Afores fue de 77.8 puntos, en una escala de 0 a 100.

“Los recursos seguirán creciendo en los próximos años, impulsados por la demografía, la formalidad y los rendimientos compuestos”, comentó durante el Encuentro Amafore 2025.

Aseguró que este crecimiento dará oportunidades para invertir en infraestructura, tecnología y desarrollo regional, cuestiones también alineadas en el Plan México y la Agenda 2030 que presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum a inicios de su gestión.

La subsecretaria de Hacienda destacó que este logro es y será consecuencia del esfuerzo de millones de trabajadores que poseen la esperanza de un futuro mejor. Cabe destacar que estos ahorros son administrados por una Afore, que invierte este dinero y otorga rendimientos a sus clientes; en el último año las plusvalías alcanzaron los 1.1 billones de pesos.

85.7 puntos fue la calificación de Afore Inbursa en el Monitor Afore

“Nuestra tarea como autoridades, como industria y como sociedad es convertir ese esfuerzo en bienestar, productividad y desarrollo sostenible... Seguiremos trabajando juntos desde la Secretaría de Hacienda, con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) Afores, empleadores y trabajadores, para que cada peso ahorrado contribuya a un México más próspero, más justo y más competitivo”, añadió la funcionaria.

Bonilla agregó que estos recursos ayudarán a financiar proyectos de infraestructura como carreteras, parques industriales, obras del sector energético, algunos más del sector turístico, entre otros.

Además, destacó que este logro también es consecuencia de un mayor nivel de formalidad y aumento del salario mínimo.

“México mantiene un entorno macroeconómico sólido, sustentado en finanzas públicas responsables, una inflación en trayectoria descendente y un tipo de cambio estable, lo que ha permitido también preservar la confianza de los mercados y del sector productivo”, destacó.

El Dato: La Consar cuenta con un Monitor Afore, un instrumento que evalúa la eficacia, eficiencia y la calidad de los servicios que brindan las Administradoras de Fondos para el Retiro.

50 POR CIENTO DEL PIB PARA 2050. Para Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el monto total ya mencionado podría ser equivalente a 50 por ciento del PIB en el año 2050.

Aseguró que la cifra rondaría los 30 billones de pesos, que en pleno 2025, correspondería a 85.7 por ciento del PIB actual, “el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se convertirá en la principal fuente de financiamiento del país”, aseguró.

Y para el siguiente año, el cual se estima con mayor optimismo, las Afores pueden ser un catalizador para la infraestructura mexicana.

Mencionó que el Plan México representa una oportunidad para canalizar el ahorro a largo plazo de los trabajadores, “es en suma el puente que conecta a la solidez del sistema de pensiones con la construcción del futuro económico de México”, consideró Cervantes.

POSITIVO, QUE RETRASEN PLAN DE INFRAESTRUCTURA. La demora que se ha registrado en la presentación del Plan Nacional de Infraestructura es positivo, así lo calificó Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).

En entrevista con varios medios de comunicación, afirmó que no se trata de una decisión a la ligera, como comprar un coche o un traje, sino que es un proyecto con duración de varias décadas, incluso, un siglo.

“Entonces para mí, el que se estén tomando el tiempo para tener una buena planeación es algo positivo, porque quiere decir que están haciendo un ejercicio de qué va primero, porque otro tema también con la infraestructura que pasa, no es de que yo decida y se construye por generación espontánea, son proyectos que toman mucho tiempo desarrollar la ingeniería, construir, etcétera”, comentó.

PLUSVALÍAS VAN EN AUMENTO. De acuerdo con el presidente de la asociación, las plusvalías que están dando las cuentas individuales ya superan el billón de pesos.

El directivo aseguró que octubre fue uno de los meses más positivos, debido a que el comportamiento de los mercados “sigue siendo muy favorable”, al menos hasta el cierre del mes pasado.

“Entonces, aquí yo creo que la línea argumental que sigue es, cuando hay plusvalías, las cuentas van creciendo y van generando patrimonio para el retiro y en ese proceso hay que aprovechar estos buenos años como el 2025”, comentó el directivo de la Amafore.