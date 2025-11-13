Fibra Uno busca invertir 500 mdd anuales en 5 años

Con esta resolución NEXT podrá llevar a cabo la OPI conforme a los artículos 187 y 188 de la Ley de ISR y FUNO podría segregar sus activos industriales cuando haya condiciones favorables.

El fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y Latinoamérica, Fibra Uno (Funo), indicó que en los próximos cinco años busca invertir 500 millones de dólares al año que serán financiados con deuda y capital alternadamente con el objetivo de crecer, fortalecer y desarrollar sus portafolios en el sector industrial, pero no descarta aprovechar oportunidades en el de retail.

“Son 500 millones de dólares al año financiados con deuda y capital de manera alternada. Ese es el plan de crecimiento que presentamos en este momento. Entonces, serían como 10 mil millones de pesos al año en los próximos 5 años”, indicó Jorge Pigeon, vicepresidente de Mercados de Capital y Relación con Inversionistas de Funo.

El anuncio se realizó en el marco del “Funo Day 2025” en donde se reunieron inversionistas y analistas para dar a conocer los avances de este año y las perspectivas para el 2026.

El Dato: La Compañía señaló que respecto a los contratos de arrendamiento del sector comercial tuvieron repuntes del 7.0% en pesos y de 4.0% en dólares entre 2019 y 2024.

Asimismo, se señaló que su nueva Fibra industrial, NEXT, está cerca de concretar la incorporación de activos industriales y avanza para posicionarse como uno de los principales propietarios de este tipo de inmuebles en México y Latinoamérica y que se encuentra en un proceso una ampliación de capital por 10 mil millones de pesos, que contempla la integración de una parte del portafolio Júpiter, perteneciente al grupo que fundó Fibra Uno.

Por su parte, Gonzalo Robina, director general adjunto de Funo, destacó que, a pesar del entorno que hay tras la política arancelaria estadounidense y con la próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el ánimo de los inversionistas es positivo y observan un entorno macroeconómico estable.

“Te diría que el sentimiento que se tiene respecto a México es que va a ser el país más beneficiado dentro de todo este batallar de tarifas y la renegociación del tratado creo que los inversionistas ya están descontando que no vamos a salir en cero con las tarifas, pero van a salir en el orden del 8.0 por ciento en promedio las tarifas, aún con esa con ese 8.0 por ciento, somos el país más competitivo y más atractivo para convertirse en el patio manufacturero de la región de Norteamérica y siendo Norteamérica la región ganadora del mundo”, indicó el directivo.

