Buen Fin 2025: Compra con inteligencia y cuida tu historial crediticio

A pocas horas de que culmine la XV edición del Buen Fin, las ofertas podrían aumentar en los establecimientos y con ello las ganas de comprar regalos, necesidades y hasta caprichos. Sin embargo, te has preguntado: ¿Debería comprarlo?

“Para eso trabajo”, “me lo merezco”, “si no es ahora, ¿cuándo?”. Todos hemos usado una de esas frases antes de deslizar la tarjeta. Y sí, darse un gusto es parte de disfrutar lo que ganamos. El problema no es comprar, sino hacerlo sin un plan. Porque un descuento no vale la pena si al final termina costándote tu tranquilidad.

Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC) con más de 20 años de experiencia en el sector, lo resume así:

“Antes de comprar, hazte dos preguntas ¿lo necesito o solo me gusta? y ¿puedo pagarlo sin afectar mi presupuesto?. Responderlas con honestidad puede hacer la diferencia”, comentó.

Aunque no todas las compras impulsivas acaban bien, cada una deja una lección. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 2024, revela que 4 de cada 10 mexicanos tienen una deuda vigente, muchas por gastos que no se planearon. Por ello, aprender a poner pausa antes de comprar puede ser el primer paso para disfrutar más de lo que sí eliges con intención.

¿Cómo controlar el impulso?

Círculo de Crédito te comparte cuatro sencillas acciones para comprar con estrategia y aprovechar la temporada alta de descuentos:

La regla de las 24 horas: Cuando veas algo que te gusta, espera un día antes de comprarlo. Si al día siguiente sigues con el deseo de ese producto y tienes claro el uso que le darás y cómo lo pagarás, entonces vale la pena considerarlo. Define tu monto máximo de gasto antes de salir de casa: Establece una cantidad límite y respétala. Decide qué categoría tendrá prioridad; esto evita que las promociones te dicten cuánto gastar. Usa tu historial como brújula: Consultar tu Reporte de Crédito Especial (Mi RCE) te ofrece una visión completa de tu situación financiera: cuántos créditos tienes a tu nombre, cómo los manejas y si utilizarlos más o solicitar uno nuevo podría afectar o modificar tu score. Calcula el costo emocional del crédito: Cada compra implica un compromiso. Pregúntate: ¿seguiré disfrutando este producto cuando aún lo esté pagando? Si la respuesta es no, probablemente no vale la pena. Recuerda: las ofertas pasan, pero las mensualidades se quedan.

Noviembre trae descuentos, pero también decisiones. Más que resistirse a comprar, se trata de hacerlo con estrategia, sin poner en riesgo tu tranquilidad financiera.

“Las mejores compras son aquellas que planeas, que puedes pagar sin problemas y que te acercan a tus metas. Cuidar tu historial crediticio hoy, puede abrirte puertas mañana, y eso vale más que cualquier descuento. Mereces tranquilidad y un futuro financiero sólido”, concluye Bruce.

