El Viernes Negro, que es mejor conocido como Black Friday, es una temporada del año en la que se cuenta con descuentos impresionantes en diversas tiendas y artículos, y solo ocurre una vez al año.

El Black Friday se originó en Estados Unidos, y ocurre el día después del Día de Acción de Gracias, y durante este día las personas incluso acampan fuera de las tiendas antes de que estas abran para ser de los primeros en entrar.

Con el tiempo las ofertas del Black Friday no sólo estaban disponibles en tiendas físicas y virtuales de Estados Unidos, pues este día lleno de descuentos significativos en mercancía se expandió en diversos países.

Este día también marca el inicio de las compras que las personas comienzan a realizar por la temporada navideña, ya que muchas personas aprovechan estas ofertas para adquirir regalos decembrinos.

Regalos navideños ı Foto: Especial

¿Cuándo es el Black Friday 2025 en SHEIN?

Este 2025 la tienda en línea SHEIN se unirá al Black Friday, y los descuentos que ofrecerá en diversos artículos estarán disponibles también para las compras en México.

Aunque el día oficial del Black Friday en SHEIN está programado para el viernes 28 de noviembre del 2025, se espera que las personas puedan encontrar descuentos y promociones incluso antes y después de ese día.

Además de los descuentos por Black Friday, SHEIN también ofrece un 30 por ciento de descuento adicional para el primer envío, y también envíos gratis incluso en compras mayores a 99 pesos.

Asimismo, en este momento puedes encontrar una sección Black Friday con artículos que tienen descuentos como ropa para la época de frío, botas navideñas decorativas, maquillaje, y adornos navideños.

La variedad de artículos que ya se encuentran disponibles con descuentos de hasta más del 50 por ciento de descuento ya está disponible en la tienda oficial en línea de SHEIN.

Black Friday en SHEIN ı Foto: Captura de pantalla

En esta sección de Black Friday puedes encontrar artículos para decorar los regalos de navidad como papel para envolver regalos, etiquetas para colocar el nombre de cada persona y adornos.

Con los descuentos que ofrece SHEIN durante esta temporada, las personas pueden aprovechar para hacer sus pedidos con anticipación si es que están considerando dar regalos navideños y no quieren ir a una tienda física a hacer las compras.

