CNBV multa a Banco Base, Mifel y Financiera Sustentable por incumplimiento en la prevención de lavado de dinero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a Banco Base, Banco Mifel y Financiera Sustentable de México (Finsus) por casi 38 millones de pesos por incumplimientos en materia de lavado de dinero.

Estas sanciones se dan cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibiera transferencia de fondos con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de identificarlas como “fuentes de preocupación” de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.

Según el listado publicado, Banco Mifel fue sancionada por 30 faltas, de las cuales 21 se trataron de deficiencias en la prevención de lavado de dinero, mientras que el resto se debieron a faltas administrativas.

La suma de las multas monetarias que Mifel deberá de pagar a la CNBV por deficiencias en la prevención de lavado de dinero asciende a más de 21 millones de pesos.

Por su parte, Banco Base fue sancionado por seis montos, los cuales suman 8 millones 861 mil pesos; Finsus fue multada en 14 ocasiones durante el mes de octubre, por una cifra que asciende a 8 millones 252 mil 200 pesos.

Las deficiencias en la prevención de lavado de dinero van desde que el sistema automatizado no ejecute un sistema de alerta respecto a quienes se encuentren dentro de las listas de personas bloqueadas, hasta omitir recabar expedientes de identificación de sus clientes.

Todas las multas que fueron presentadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrán ser impugnadas, según se detalla en el listado que fue publicado el martes.

