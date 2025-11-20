Asigna Hacienda 7,095 mdd en gasto sustentable durante 2024

La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) asignó 7 mil 095 millones de dólares en gasto sustentables durante 2024; es decir: en gastos que tuvieron que ver con el desarrollo social, educación, salud y en temas ecológicos.

De acuerdo con el Quinto Reporte de Asignación e Impacto de los Bonos Soberanos Vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Gobierno distribuyó este dinero en 10 diferentes sectores.

“Este lanzamiento reafirma el liderazgo de México en materia de financiamiento sostenible y fortalece la confianza con los inversionistas locales e internacionales en la gestión transparente y efectiva de los recursos públicos destinados a cerrar brechas sociales y ambientales”, señaló Hacienda sobre el reporte mencionado.

De acuerdo con el documento, se asignaron mil 010 millones de dólares en gasto social, en específico en el tema de alimentos. Hacienda detalló que con dicho monto al menos 714 mil 322 productores fueron beneficiados y, además, comprobaron el uso del apoyo en actividades productivas.

Además, 9 mil 082 pequeños y medianos productores recibieron precios de garantía a nivel nacional. 179 mil 173 subsidios otorgados como apoyo financiero para el desarrollo de actividades forestales.

También se benefició a 65 mil 998 niñas, niños y adolescentes entre 5 y 29 años, pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas, que estén inscriptos o asistan a escuelas públicas o comunitarias y que requieran de servicios de alimentación o actividades complementarias para concluir el ciclo escolar.

Otros 46 mil 011 estudiantes que ingresaron como beneficiarios de las Casas y Comedores de la Niñez Indígena. Además, señaló que se entregaron 70 mil 973 apoyos económicos para la formación de jóvenes indígenas

“El Reporte de 2025 refleja la solidez y expansión del programa para la emisión de estos instrumentos, al integrar un mayor número de categorías de Gastos Elegibles, lo cual confirma el compromiso de México con una agenda de desarrollo integral y resiliente y que abarca iniciativas sociales y verdes alineadas con los ODS de la Agenda 2030”, señaló SHCP.

Por otro lado, en lo que respecta al gasto en salud, Hacienda destinó mil 174 mdd. Destacó que con dicho monto se beneficiaron 424 mil 551 adolescentes entre 12 y 17 años que participaron en actividades de prevención.

Otros 12 mil 365 personas iniciaron tratamiento antirretroviral. Además, 3 mil 222 solicitudes de verificación atendidas para establecimientos y productos de salud.

También funcionó para entregar 11 apoyos económicos para servicios de salud, así como para que 3 millones 190 mil 809 mujeres fueran usuarias activas de métodos anticonceptivos modernos proporcionados o administrados por la Secretaría de Salud.

“38 municipios atendidos por el Programa Nacional de Reconstrucción”, aseguró.

Respecto a la educación, el Gobierno asignó 2 mil 134 mdd durante 2024 con lo que se otorgaron 20 mil 149 becas de postgrado concedidas. También se benefició a 27 mil 687 escuelas públicas de educación básica atendidas por el Programa para mejorar su infraestructura, equipamiento y materiales didácticos.

Además, se apoyó a 3 mil 550 instalaciones de educación pública en el país que llevan a cabo acciones de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, conversión y habilitación. Hacienda detalló otras 14 acciones que resultaron de dicha inversión.

Sobre el gasto verde, en específico en temas de agua potable y saneamiento, la Hacienda Pública destinó mil 248 mdd. Entre las acciones que se realizaron a partir de la inyección de capital se encontraron beneficios a 3 millones 930 mil 703 habitantes del Área Metropolitana del Valle de México, a quienes se les hizo entrega de agua en bloque.

Además, al menos 31 millones 198 mil 982 personas beneficiadas tras avances en infraestructura de agua potable. Otras 66 mil 718 habitantes con acceso a agua entubada para vivienda o terreno beneficiados por el programa.

También se asignaron 15 millones de dólares para el gasto en energía asequible y no contaminante, señaló que 6 mil 519 GWh de energía evitada gracias a la implementación de programas de eficiencia energética por parte de la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía.

Para el trabajo y desarrollo económico, Hacienda envió 107 millones de dólares, que fueron destinados a 708 integrantes de comunidades indígenas que recibieron apoyo para acceder a atención médica de tercer nivel. También a mil 078 integrantes de comunidades indígenas y afromexicanas beneficiados. como Promotores Comunitarios Indígenas o Afromexicanos.

Además se brindó apoyo a 27 casas de la Mujer Indígena y a 684 sucursales bancarias en la red de Bancos de Bienestar.

Para la industria e innovación, Hacienda señaló que que asignó mil 017 millones de dólares, los cuales sirvieron para que 34 kilómetros fueran supervisados en la construcción y modernización de carreteras concesionadas. Además para 86 kilómetros de construcción y modernización de carreteras federales libres de peaje, entre otras acciones.

Al menos 236 millones de dólares fueron focalizados en el impulso a ciudades y comunidades sostenibles. En este caso se informó que ayudaron a 76 proyectos de infraestructura ferroviaria concluidos.

Otros 154 millones de dólares se destinaron a ecosistemas terrestres. Con dicho monto se apoyó a 236 mil 198 hectáreas en ANP con prácticas sostenibles. Al menos 3 millones 673 mil 664 hectáreas de superficie forestal bajo conservación y manejo certificado.

También impulsó 3 mil 416 apoyos financieros para el desarrollo de actividades forestales. Hubo otras cinco acciones en este tema.

De acuerdo con Hacienda, la materialidad y credibilidad del Reporte 2025 se refuerzan gracias a una sólida coordinación interministerial, al contar con la opinión no vinculante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“El Gobierno de México, a través de estos resultados, reafirma su compromiso con la movilización de financiamiento orientado a la mitigación y adaptación al cambio climático y bienestar social”, concluyó.

