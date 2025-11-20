CSP: Rompe récord Inversión Extranjera Directa; aumenta 15%

La Inversión Extranjera Directa (IED) que arribó a México hasta el tercer trimestre de 2025 alcanzó una cifra récord de 40 mil 906 millones de dólares, y fue impulsada, principalmente, por un aumento de 218.6 por ciento en las nuevas inversiones, las cuales alcanzaron los 6 mil 563 millones de dólares, aseguró la Secretaría de Economía (SE).

En la conferencia mañanera, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard Casaubón, mencionó que las nuevas inversiones se refieren a los movimientos de IED asociados a las iniciales realizadas por personas físicas o morales extranjeras al establecerse en México; o a la aportación al capital social de sociedades mexicanas (inicial o aumentos) por parte de los inversionistas extranjeros, o bien, a la transmisión de acciones por parte de inversionistas mexicanos a inversionistas extranjeros.

El Dato: Estados Unidos concentró una participación de 39.46% en el total de la IED que llegó a México y en segunda posición se colocó España con 14.09 por ciento.

El funcionario resaltó que en el acumulado del tercer trimestre del año pasado, las inversiones nuevas que llegaron al país fueron 2 mil 060 millones de dólares y para el mismo periodo, pero de este año, se llegaron a 6 mil 563 millones de dólares, casi tres veces lo contabilizado en 2024.

Asimismo, al tercer trimestre de 2025, la reinversión de utilidades registró un descenso interanual de 9.7 por ciento, ya que pasó de 30 mil 745 millones de dólares a 27 mil 749 millones de dólares, es decir, su participación en el total de IED se redujo de 86 por ciento a 68 por ciento.

Por su parte, en el rubro de transferencias entre compañías, en los primeros nueve meses del año pasado estas inversiones fueron de 2 mil 932 millones de pesos y ahora pasaron a 6 mil 593 millones de pesos, un crecimiento a tasa anual de 125 por ciento y que según la SE es la cifra más alta que se ha obtenido desde 2018.

Si la IED que llegó a México entre enero y septiembre de este año se clasifica por país de origen, la que provino de Estados Unidos tuvo un aumento de 11.55 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, pues pasó de 14 mil 474 millones de dólares a 16 mil 146 millones de dólares.

Además, la IED desde Estados Unidos representó el 39.5 por ciento de los flujos totales que llegaron al país y “confirmando su importancia estratégica como principal socio inversionista de México”.

La SE destacó que España, Japón, Países Bajos y Canadá fueron el resto de naciones que trajeron inversiones a México, “estos cinco países concentraron el 72.6 por ciento de la IED total recibida en México durante los tres primeros trimestres del presente año”.

69% incrementó la IED durante el lapso de 2018 a 2025

48% aumentaron las exportaciones totales entre 2020 y 2024

No obstante, en la comparación del acumulado de los primeros tres trimestres del año, Japón, Canadá y el resto de países que llegan a México tuvieron contracciones en las cifras de IED.

Por ejemplo, Japón pasó de 4 mil 472 millones de dólares a 2 mil 885 millones de dólares, a tasa anual entre 2024 y este año; es decir, registró una reducción de mil 587 millones de dólares o 48.9 por ciento.

En el caso de Canadá, en los primeros nueve meses de 2024 llegaron 2 mil 595 millones de dólares y en el mismo lapso, pero de 2025 sólo fueron 2 mil 295 millones de dólares, una reducción de 300 millones de dólares o el equivalente a 11.56 por ciento.

Por su parte, el resto de países que trajeron IED por un monto de 13 mil 389 millones de dólares en 2024, también disminuyeron el monto, ya que en el mismo lapso de este año sólo llegaron 11 mil 237 millones de dólares, es decir, una contracción de 16.07 por ciento.

A pesar de esas caídas, también hubo incrementos, por ejemplo: España hasta el tercer trimestre de 2024 tuvo cifras negativas de inversión de -903 millones de dólares, para el mismo periodo, pero en este año aumentó a 5 mil 765 millones de dólares, un incremento de 738.4 por ciento.

A su vez, Países Bajos trajo IED por un monto de mil 910 millones de dólares, entre el primer y tercer trimestre de 2024, y aumentó a 2 mil 581 millones de dólares para el mismo periodo de tiempo del año que corre, un alza de 35.13 por ciento.

En ese contexto, la SE destacó que gracias a los flujos de inversión de los socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, la región de Norteamérica fue la que envió una mayor cantidad de IED hacia México en los primeros nueve meses del año y es el reflejo de la relación que se tiene con estos países a través del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Los flujos de IED recibidos de nuestros socios norteamericanos (Estados Unidos y Canadá), permitieron que la región se mantuviera como la que destinó una mayor cuantía de IED hacía México durante los tres primeros trimestres de 2025, representando un 45 por ciento de los flujos totales recibidos en dicho periodo, mostrando la interdependencia de las relaciones económicas en la región T-MEC y la importancia que representa la inversión extranjera en el crecimiento económico trilateral”, apuntó.

BANAMEX, CON OPTIMISMO. Según un análisis de Banamex, se mantiene la fortaleza de la atracción de IED en el país y “sorprenden las nuevas inversiones”, ya que, si se comparan los datos preliminares del tercer trimestre de 2025 que ascendieron a 6 mil 695 millones de dólares con los que revisó el Banco de México (Banxico), las inversiones crecieron 127.9 por ciento a tasa anual.

Asimismo, cambió su precisión de llegada de IED para este año, la había estimado en 38.5 mil millones de dólares y ahora en 43.2 mil millones de dólares.

IED total al 3.° Trimestre de cada año

La IED del tercer trimestre de este año fue la más alta registrada, al menos, en los últimos 8 años.

