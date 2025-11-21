X (Twitter) se cae HOY 21 de noviembre en México y EU

Se cayó 'X', antes Twitter: Usuarios reportan problemas en el servicio de la red social

La red social X, antes conocida como Twitter, registró una falla en algunos de sus servicios en distintas regiones del mundo, entre ellas Estados Unidos y algunas partes de México, este viernes 21 de noviembre.

De acuerdo con medios internacionales, así como reportes de la plataforma Down Detector, las fallas en la red social X se registraron principalmente en el servicio web, así como en la aplicación para iOS.

Así lo informó la agencia Reuters, la cual recogió información de que Down Detector registró más de 19 mil 500 reportes de fallas en la aplicación por parte de usuarios con sede en Estados Unidos, por la mañana de este viernes.

Usuarios informaron que, al intentar acceder al sitio web o la aplicación de X, encontraron un mensaje con la leyenda: “Something went wrong. Try Reloading”, que se traduce al español como: “Algo salió mal, intenta recargar la página”.

De acuerdo con Reuters y reportes locales, no todos los usuarios se vieron afectados, siendo que algunos pudieron seguir usando el servicio con normalidad.

Sin embargo, los reportes de fallas se extendieron a México, donde, al corte de las 10:40 horas, se registraron alrededor de 200 incidencias en la plataforma local de Down Detector.

La caída de X de este viernes 21 de noviembre sigue a la registrada el martes 18 de noviembre, cuando una interrupción en los servidores de Cloudflare, plataforma de servicios en la nube, provocó fallas en esta red social, así como en otros servicios como ChatGPT, Letterboxd, League of Legends, entre otros.

El episodio fue resuelto con celeridad, si bien, sumado a incidentes similares como la caída de Amazon Web Services en octubre, reabrió cuestionamientos sobre la seguridad que brindan estos servicios en la nube.

