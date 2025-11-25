Advierten por estafas de ‘toques fantasma’: así operan y cómo puedes protegerte

Toma precauciones con tu tarjeta de crédito o débito ante estafas de ‘toques fantasma’.

Con la llegada de las compras de fin de año y la temporada navideña, expertos en prevención de fraudes alertan a los consumidores sobre un tipo de estafa silenciosa que ha ido ganando terreno en calles, centros comerciales y zonas concurridas: la interceptación de pagos no solicitados, también conocida como “toques fantasma”.

De acuerdo con especialistas de LexisNexis Risk Solutions, los estafadores aprovechan el aumento del movimiento comercial para usar terminales y aplicaciones de cobro sin contacto y así cargar pagos pequeños a tarjetas bancarias, de crédito o débito, sin que las víctimas lo noten.

En entrevista, Oscar Flores, gerente de fraude e identidad en LexisNexis Risk Solutions, explicó que la interceptación de pagos no solicitados ocurre cuando los estafadores utilizan terminales y aplicaciones de tarjetas sin contacto para cobrar pagos no solicitados de las tarjetas de los compradores mientras pasan.

Según el especialista, esta modalidad puede operar incluso sin que exista contacto físico directo.

“Los pagos sin contacto pueden registrarse hasta a 10 centímetros de la terminal, lo que significa que cualquiera que lleve tarjetas bancarias, de crédito o débito sueltas en los bolsillos de la ropa, en el bolsillo delantero de los bolsos o incluso en la mano corre el riesgo de que le roben el dinero”, advirtió.

Montos pequeños, lugares concurridos y víctimas distraídas

Flores detalló que estos fraudes suelen pasar inadvertidos, porque los delincuentes cargan montos pequeños y aprovechan la distracción típica de la temporada.

“Como gastamos más dinero en esta época del año, también es menos probable que alguien detecte un pago fraudulento no solicitado en su cuenta bancaria”, señaló.

El riesgo aumenta por la proliferación de aplicaciones contactless. Añadió que no es difícil imaginar la cantidad de dinero que un estafador podría robar en tan solo un par de horas.

La magnitud del fenómeno, sin embargo, es difícil de medir y algunas víctimas ni siquiera se dan cuenta de que han sido estafadas , y quienes lo hacen pueden tardar días en denunciarlo, lo que dificulta mucho la investigación para los emisores de tarjetas, indicó.

Incluso con reportes, dijo, resulta complejo confirmar si se trató de una estafa de “toques fantasma”.

¿Cómo protegerse?

Ante este tipo de fraude, los expertos recomiendan medidas simples pero efectivas:

Guardar las tarjetas de forma segura

Desactivar las tarjetas mientras no se usen

Desactivar la función NFC en smartphones cuando no sea necesaria

Usar la billetera digital, o “billetera segura”, que solicita autenticación antes de autorizar pagos

Flores subrayó que la vigilancia personal es clave durante esta temporada.

“Durante esta temporada de fiestas y compras de fin de año, los consumidores deben estar atentos y revisar sus cuentas con frecuencia”, agregó.

Dijo además que si un usuario recibe notificaciones de pagos desconocidos o detecta movimientos extraños, debe contactar de inmediato al emisor de su tarjeta.

Además, si recibe una llamada informando de un cargo fraudulento, la recomendación es: colgar y volver a llamar al número oficial del banco, pues esa llamada podría ser una estafa para obtener datos personales.

