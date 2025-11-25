CFE advierte por reportes de fraudes con avisos y visitas falsas

CFE alerta por avisos falsos y advierte sobre nuevas modalidades de fraude.

En los últimos días, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alertó sobre una nueva modalidad de fraude que opera mediante avisos apócrifos, visitas domiciliarias y comunicaciones telefónicas que simulan procesos oficiales.

La empresa advirtió que estos intentos buscan extorsionar a los usuarios con supuestas multas, cambios de medidor o cortes inmediatos del servicio.

De acuerdo con la CFE, los reportes incluyen casos en Estado de México, Ciudad de México y Baja California, aunque el esquema podría replicarse en otras regiones del país.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este martes Este es el precio del dólar HOY martes 25 de noviembre de 2025

En los documentos difundidos por los estafadores “se pide pagar entre 5,000 y 20,000 pesos en menos de 12 horas”, se lee en la advertencia institucional.

Los testimonios recibidos por la compañía describen que algunas personas se presentan con uniformes no oficiales o ropa muy similar, afirmando que realizan “operativos especiales” o detectaron irregularidades en el medidor.

Durante estas visitas intentan obtener pagos en efectivo bajo amenaza de una supuesta sanción. Más tarde, otro individuo se comunica para “reducir la multa” y proporciona cuentas bancarias personales, con lo que se consuma la estafa.

Principales señales de fraude detectadas

Avisos impresos colocados en domicilios, sobre todo los viernes por la tarde.

Exigencias de pago urgente en efectivo o mediante depósitos a cuentas particulares.

Supuestas irregularidades como falta de sello, candado o anomalías en el medidor.

Llamadas de falsos “jefes de área de CFE” , algunos con perfiles creados en LinkedIn.

Números telefónicos falsos incluidos en documentos apócrifos.

Recomendaciones para usuarios ante fraudes de CFE

Verificar la identidad del personal:

La CFE recordó que todo empleado debe portar uniforme y credencial vigente, y el usuario tiene derecho a solicitarla y fotografiarla.

Nunca pagar en efectivo:

La empresa recalcó que “CFE solo recibe pagos mediante canales institucionales”, según se detalla en su comunicado.

Confirmar cualquier aviso

A través del número al 071, proporcionando número de servicio y foto del documento o del medidor.

Denunciar el intento de extorsión:

Puede hacerse en oficinas de la CFE o directamente ante autoridades competentes.

Acciones de la CFE contra las estafas

La empresa informó que ha iniciado una investigación formal para documentar casos y fortalecer los protocolos de atención y verificación, con el objetivo de distinguir de forma clara al personal legítimo de falsos representantes.

Además, “ya se presentaron diversas denuncias ante la FGR y fiscalías estatales”, dijo la CFE, lo que ha permitido la detención de algunas personas involucradas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am