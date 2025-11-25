Más de mil municipios, con muy baja inclusión financiera

A pesar de las políticas y acciones para incluir financieramente a las personas, en México aún hay mil 005 municipios en todo el territorio nacional que se encuentran en una condición de “muy baja” inclusión, con 40.9 por ciento del total de ayuntamientos en el país; además, son localidades que aportan el 2.6 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y dónde habita 7.2 por ciento de la población adulta, señaló el Índice Banamex de Inclusión Financiera 2025.

El Dato: El Índice de Banamex señaló que hubo mayor movilidad a través del tiempo a nivel municipal que en las estimaciones estatales de inclusión financiera.

De acuerdo con el documento, en 2017, año en que inició el índice, había mil 637 municipios con una “muy baja” inclusión financiera y para 2024, sólo mil 005; es decir, en ocho años se ha registrado una disminución de 38.60 por ciento; no obstante, los ayuntamientos donde se tiene una “muy alta” inclusión financiera pasaron de 59 en 2017 a 135 el año pasado, un incremento de 128.81 por ciento.

La diferencia entre ambos tipos de ayuntamientos radica en la cantidad de personas que los habitan, su aportación al PIB nacional, es decir, los municipios que tienen una mayor inclusión financiera son más grandes y con una mayor integración económica que los otros.

234 Tarjetas de crédito hay por cada 10 mil habitantes

“Hemos visto una mejoría a lo largo del tiempo, por ejemplo, iniciamos con 59 municipios, en 2017, de muy alta inclusión financiera y ahora estamos contando con 135 municipios. Estos municipios son pocos, si los vemos respecto a los dos mil 458 que existen en el país son el 5.5 por ciento, pero concentran el 35.7 por ciento de la población adulta, tienen casi 46 por ciento del PIB que se genera en el país, es decir, son municipios grandes que están altamente integrados económicamente y que tienen un grado de desarrollo más alto que otros”, indicó Guillermina Rodríguez, directora de Estudios Económicos de Banamex.

El Índice de Banamex señala que para definir que un municipio tiene muy baja inclusión financiera se analizan 14 indicadores; en todos, los ayuntamientos que se encuentran en esta condición mostraron cifras por debajo de la media nacional, y los que tuvieron un resultado más alto sólo llegaron a tener “alrededor del 20 por ciento de lo que representa el promedio nacional”.

Aunque en los 14 indicadores hay rezago, el Índice mostró que en donde hay menos problema es en el acceso a la banca digital, es donde se podría tener oportunidades de incluir en mayor medida a esta población, señaló Rodríguez.

El índice también refiere que los municipios con muy alta inclusión financiera tienen alrededor de 15 mil 588 cuentas que utilizan la banca móvil por cada 10 mil personas; sin embargo, los que cuentan con una “muy baja” sólo concentraron 2 mil 183 por el mismo número de adultos.

Otros indicadores que marcan la diferencia entre ambos estratos, por ejemplo, se encuentra el número de sucursales por cada 10 mil personas adultas, para los de “muy alta” inclusión se pueden encontrar 2.1; mientras que, para las de “muy baja” se encuentran por debajo de la media nacional de 1.2 establecimientos.

Otro caso similar sucede con los corresponsales bancarios, los municipios que sí tienen una inclusión muy alta concentran ocho por cada 10 mil personas, pero aquellos con “muy baja” apenas alcanzan 2.1.